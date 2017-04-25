Правительство Калужской области обвинили в подлоге отчетов о строительстве

Калуга, , 12:03 — REGNUM Правительство Калужской области нарушило сроки ввода в эксплуатацию объектов федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006−2015 годы». Об этом заявили на заседании коллегии Счетной палаты РФ под председательством Татьяны Голиковой, сообщает 25 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Так, с докладом, где были представлены результаты проверки использования правительством Калужской области бюджетных средств, выступил аудитор Владимир Катренко. По его словам, Минспорт России и правительство Калужской области в 2013—2014 годах заключили соглашения в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006−2015 годы» о предоставлении субсидий из федерального бюджета на строительство четырех спортивных объектов в Калуге, Обнинске, Медыни и Юхнове.

Соглашения предусматривали финансирование строительства спортивных объектов общей стоимостью 462,6 млн рублей, в том числе предусматривали субсидии из федерального бюджета в размере 130 млн рублей и средства из бюджета Калужской области в размере 240,7 млн рублей. Еще 91,9 млн ожидали от местных бюджетов региона. Финансовые обязательства со стороны федерального бюджета были исполнены в полном объеме.

Тем временем после подписания соглашения правительство Калужской области приняло решение о сокращении финансирования в одностороннем порядке, что противоречит условиям указанных договора. Так, соглашения предусматривали строительство спортивного центра с универсальным спортивным залом в городе Медынь, на что планировалось выделить 126,5 млн рублей. Средства были доведены министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в полном объеме. Однако после заключения соглашения финансирование сократили на 126,5 млн рублей.

По итогам аудиторской проверки установлено, что правительство Калужской области представило в Минспорт России недостоверные отчеты об использовании федеральных субсидий. Так, согласно отчету калужского региона, общий объем средств, направленных на строительство спортивного комплекса без зрительских мест в Обнинске, в 2013 году составил 41,8 млн рублей, в том числе средства муниципального бюджета — 25 млн рублей. Проверка показала проверка, что регионом финансирование строительства объекта за счет муниципальных средств не осуществлялось.

Также, согласно отчету региона, общий объем средств, направленных на строительство спортивного центра с универсальным залом в Медыни, в 2014 году составил 35 млн рублей, в том числе средства бюджета Калужской области — 5 млн рублей. Между тем, областной кабинет министров финансирование строительства объекта за счет регионального бюджета не осуществлял.

По данным Сченой палаты, правительством Калужской области были нарушены сроки ввода в эксплуатацию спортивных объектов, поскольку сроки завершения строительства, указанные в государственных (муниципальных) контрактах по выполнению работ, не соответствовали срокам, установленным соглашениями.

Нарушение сроков составило от 8 до 22 месяцев. Например, спортивный центр с универсальным спортивным залом в Медыни был введен в эксплуатацию 17 октября 2016 года, при этом по соглашению это должно было случиться в 2014 году; спортивный комплекс без зрительских мест в Обнинске открыли 28 сентября 2015 года вместо 2013 года; многофункциональный спортивный зал в Калуге 31 декабря 2015 года вместо 2014 года; физкультурно-оздоровительный комплекс в Юхнове заработал 8 августа 2014 года вместо 2013 года.

Кроме того, аудит показал, что при строительстве спортивных объектов не соблюдались нормы градостроительного законодательства. Например, глава администрации Медынского района в декабре 2015 года выдал разрешение на ввод в эксплуатацию спортивного центра, хотя в течение 2016 года строительно-монтажные работы на объекте все еще продолжались. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было выдано повторно в октябре 2016 года.

Организации, эксплуатирующие медынский спортцентр имногофункциональный спортивный зал в Калуге, в свою очередь, не соблюдали санитарно-гигиенические требования и требования по безопасности при оказании услуг. Так, на проектную документацию центра в Калуге выдали положительное заключение государственной экспертизы, несмотря на отсутствие решений по сбору и отводу дренажных вод. В результате в процессе эксплуатации на объекте деформировались стены и деревянные полы, а в подвальных помещениях нашли грибок.

«Выявленные нарушения ставят под сомнение эксплуатационную надежность построенных в Калужской области спортивных объектов и создают риски травмоопасности и причинения существенного вреда здоровью при их эксплуатации. При этом они используются при проведении занятий детско-юношеских спортивных школ», — заявил аудитор Счетной палаты России Владимир Катренко.

Коллегия Счетной палаты приняла решение направить обращение в генеральную прокуратуру России и информационное письмо в правительство РФ.

Напомним, выступая перед депутатами законодательного собрания Калужской области, губернатор Анатолий Артамонов по итогам 2016 года заявил, что «переход Калужской области в категорию регионов-доноров повлек за собой полное прекращение дотирования из федерального бюджета и резкое увеличение региональной доли софинансирования федеральных программ». По словам губернатора, в 2016 году она увеличилась с 30 до 48 процентов. Также сохраняется большой объем расходных полномочий, который не обеспечен федеральным финансированием, отмечал он.