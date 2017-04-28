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В Калужской области пытаются объяснить как тратили бюджетные средства

Происшествия

Счетной палатой было установлено, что правительство Калужской области представило в Минспорт России недостоверные отчеты об использовании федеральных субсидий

Строители
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строители

Калуга, 28 апреля 2017, 13:42 — REGNUM  В Калужской области пытаются разобраться с обвинениями в подлоге отчетов о строительстве спорткомплексов, выдвинутыми Счетной палатой РФ. Как заявил на выездном заседании в Малоярославце губернатор Анатолий Артамонов, необходимо установить жесткий контроль за сроками и качеством строительства спортивных объектов и повысить эффективность их использования, сообщает 28 апреля корреспондент ИА REGNUM.

«Если в ходе строительства были допущены ошибки, их нужно немедленно исправлять, а не ждать пока испортится инвентарь или пострадает внутренняя отделка», — заявил Артамонов.

Напомним, коллегия Счетной палаты РФ пришла к выводу, что правительство Калужской области нарушило сроки ввода в эксплуатацию объектов федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006−2015 годы». Нарушение сроков составило от 8 до 22 месяцев.

Кроме того, по данным аудиторской проверки, региональным кабинетом министров было нарушено соглашения по финансированию строительства спортивных объектов. Финансовые обязательства со стороны федерального бюджета были исполнены в полном объеме, а областное правительство приняло решение о сокращении финансирования в одностороннем порядке.

Одновременно Счетной палатой было установлено, что правительство Калужской области представило в Минспорт России недостоверные отчеты об использовании федеральных субсидий.

Как, в свою очередь, заявили на областном заседании, в строительство и реконструкцию спортивных объектов региона из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников за несколько лет выделили более 5,5 млрд рублей было. В настоящее время ведется работа по обеспечению софинансирования из федерального бюджета строительства в 2017—2019 годах Дворца спорта в Калуге, а также проектирования современного центра для гребных видов спорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Калужской области обвинили в подлоге отчетов о строительстве

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