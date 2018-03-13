Полис ОМС можно будет получить в МФЦ

Москва, , 11:19 — REGNUM Министерство здравоохранения РФ разработало проект новых правил обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщается на сайте Минздрава.

Согласно проекту документа, полисы обязательного медицинского страхования теперь можно будет получить в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ).

Также вносятся корреспондирующие изменения в правила ОМС в части расчета размера неоплаты или неполной оплаты затрат медорганизации на оказание медицинской помощи.

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Определен размер штрафа за неоказание, несвоевременное либо некачественное оказание медицинской помощи.

Кроме того, в новых правилах ОМС уточняется порядок информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания им медпомощи.

В частности, застрахованные лица должны быть информированы о возможности прохождения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра.

Стоит отметить, что на разработке новых правил настояло Министерство юстиции РФ. В старые правила, принятые в 2011 году уже 11 раз вносились изменения, поэтому настало время их заменить.

Новый проект приказа Минздрава РФ учитывает изменения, внесенные в ФЗ № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

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Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова призвала граждан не бояться диспансеризации.

По ее мнению, в настоящее время в России медицина изменилась, появились новые формы лечения. Гражданам не должно быть страшно проходить профилактические осмотры и проходить диспансеризацию.

При этом Скворцова пояснила, что диспансеризация не может никому навязываться.

Напомним, с 1 января 2018 года граждане смогут получать госуслуги во всех МФЦ России не зависимо от проживания. Соответствующий закон в ноябре 2017 года в третьем чтении приняла Госдума.

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