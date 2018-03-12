Глава Минздрава РФ призвала не бояться диспансеризации

Москва, , 10:57 — REGNUM В настоящее время в России медицина изменилась, появились новые формы лечения. Гражданам не должно быть страшно проходить профилактические осмотры и проходить диспансеризацию. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, передает «Медвестник».

При этом Скворцова пояснила, что диспансеризация не может никому навязываться.

«Диспансеризация — это часть медицинской помощи, но это всегда добровольное действо. Поэтому, конечно, единственный путь — это ответственность каждого человека за свое здоровье», — пояснила она.

По ее мнению, не надо бояться, что найдут «что-нибудь страшное». Наоборот, важно, чтобы у пациента на ранних стадиях были выявлены какие-либо заболевания и, если они выявлены, то это позволяет начать своевременное лечение.

«Если заболевание найдено в самом начале патологического процесса, то можно полностью избавиться от него, без последствий жить потом десятилетия», — считает лава Минздрава.

Скворцова уточнила, что благодаря новой формуле диспансеризации за последние пять лет в России уже заметно снизилась летальность от онкологических заболеваний — с 26−27% до 22%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный эксперт Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов анонсировал изменения в плановой диспансеризации граждан.

Так, с 1 января 2018 года из плановой процедуры исключено УЗИ и общие анализы крови и мочи, появились исследования, касающиеся онкологических заболеваний.

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