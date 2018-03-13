Священник Самуил Агоян: «Я не выступаю против того, во что люди верят»

Тель-Авив, , 02:13 — REGNUM Православный священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию, заявил, что не пытается разрушить веру людей в чудо, но сам не был свидетелем сошествия Благодатного огня, передает Russia Today.

Комментируя свое заявление, болезненно воспринятое православными кругами, о том, что в храме Гроба Господня (Иерусалим) благодатный огонь — это дело рук человека, Агоян сказал:

«Иными словами, на Гробе Господнем стоит зажженная лампада, после молитв мы зажигаем от нее свои свечи, а потом выходим и раздаем собравшимся. Вот и все, что я сказал».

Священник отметил, что вряд ли кто-то из священников, которые бывали внутри храма, может сказать, «что чудо в последнее время происходит, то есть что Благодатный огонь сходит свыше и зажигает свечи».

«Я не выступаю против того, во что люди верят, но именно так мы и поступали», — уточнил Агоян.

Священник предложил проводить эту церемонию так, чтобы ее могли видеть все желающие и таким образом стать свидетелями схождения Благодатного огня.

«Если мы верим, что каждый год Благодатный огонь чудесным образом сходит с небес, почему бы не проводить церемонию перед кувуклией, чтобы чудо видели все? — сказал Агоян. — Тогда чудо не будет происходить для пары людей внутри, все смогут увидеть и поверить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта Агоян во время съемок репортажа в храме Гроба Господня заявил: «Бог творит чудеса, но не на потеху людям».

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12 марта Вахтанг Кипшидзе, заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, заявил: попытка скомпрометировать тему схождения Благодатного огня «неприемлема».

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