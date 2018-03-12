Ничего мистического: священник раскрыл тайну схождения Благодатного огня

Тель-Авив, , 07:46 — REGNUM Благодатный огонь не сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, это всё дело рук человека. Такую версию появления символа Пасхи Христовой озвучил священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию, во время съёмок репортажа в храме Гроба Господня.

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Как утверждает Агоян, он трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в Благодатном огне нет.

«Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — цитирует Israel Info слова священнослужителя.

Это заявление вызвало негодование представителя коптской церкви, который назвал это ложью. Он утверждает, что огонь действительно сходит с неба, а патриарх просто делится им с другими верующими.

В ответ на это Агоян заявил, что копты не присутствуют при схождении Благодатного огня.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл 15 апреля. Патриарх Иерусалимский Феофил III вошёл в Кувуклию — мраморную часовню над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Там он совершил молитву о схождении Благодатного огня. Спустя какое-то время он вышел из Кувуклии с Благодатным огнём, от которого верующие подожгли свои свечи.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил ещё апостол Пётр. Огонь возгорается ежегодно в канун Пасхи по молитвам православного духовенства (патриарха Иерусалимского) и тысяч паломников в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Это чудесный символ Воскресения Христова, проявление Божией Силы, свидетельство исполнения обета Спасителя людям: «Я с вами во все дни до скончания века».

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