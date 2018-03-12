Создатели сериала «Очень странные дела» извинились за оскорбления женщин

Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Создатели сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер извинились за оскорбления в адрес сотрудниц съемочной группы проекта после того, как экс-ассистентка оператора обвинила их в грубости по отношению к женщинам. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает The Guardian.

Дафферы отметили, что их очень расстроила новость о том, что кто-то чувствовал себя некомфортно на съемочной площадке.

«Стрессовая атмосфера телепроизводства порой повышает градус эмоций на съемках, и за это мы приносим извинения», — заявили они.

При этом кинематографисты добавили, что на съемках «Очень странных дел» обычно царит равноправие и отсутствует дискриминация по гендерному признаку. Дафферы отметили, что в громких заявлениях необходимо различать эмоциональную неустойчивость из-за напряженной работу и дискриминацию.

«Мы твердо верим в справедливое отношение ко всем людям, независимо от пола, ориентации, расы, религии или чего-либо еще. Мы полностью придерживаемся обеспечения безопасной совместной работы в каждом из наших проектов», — добавили братья.

Читайте также: Вышел новый трейлер второго сезона сериала «Очень странные дела»

Напомним, бывшая ассистентка оператора Пейтон Браун, которая работала на съемках первых двух сезонов сериала, опубликовала в своём Instagram запись, в которой заявила, что Дафферы нарочно грубили женщинам на площадке. По её словам, они постоянно кричали на подчиненных, угрожали им и даже вынудили некоторых уволиться из-за напряженной атмосферы. При этом Браун дополнила свой пост слоганом Time Is Up, под которым в Голливуде проходит кампания против гендерной дискриминации.

«Я пообещала себе, что, если когда-нибудь окажусь в подобной ситуации и мне будет, что сказать, я скажу. Время вышло», — заключила Браун.

Вскоре ассистентка удалила эту запись со своей страницы.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix выпустит сериал о конце династии Романовых