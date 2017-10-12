Вышел новый трейлер второго сезона сериала «Очень странные дела»

Нью-Йорк, США, , 14:11 — REGNUM В сеть выложили тизер-трейлер второго сезона сериала Netflix «Очень странные дела», ролик был опубликован 11 октября на Youtube-канале JoBlo TV Show Trailers.

Новый ролик длительностью около 30 секунд представляет собой некий психоделический коллаж, в котором некая женщина (некоторые фанаты считают, что это мать Одиннадцатой) бесконечно повторяет следующие слова и фразы: подсолнух, три вправо, четыре влево, радуга. Также фигурирует число 450.

Все это сопровождается соответствующими изображениями, громкими длящимися звуками, звуками работы дефибриллятора и изображениями красивых молодых женщин.

Интересным является тот факт, что крупным планом показана нижняя часть лица женщины, у которой так же, как и у Одиннадцатой идет кровь из носа.

Смотревшие первый сезон сериала знают, что такое происходит, когда девочка использует свои силы. Напомним, первый эпизод второго сезона сериала «Очень странные дела» выйдет 27 октября 2017 года.

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