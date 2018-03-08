Жительниц Новосибирска приятно удивили цветы от студентов

Новосибирск, , 17:51 — REGNUM Студенты вузов на протяжении двух дней поздравляли жительниц Новосибирской области с 8 Марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 7 марта студенты-волонтёры раздавали открытки и тюльпаны возле новосибирских вузов, а 8 марта акция продолжилась в центре города.

Участница акции «Вам, любимые» Татьяна Шаламова рассказала, что было очень интересно наблюдать за реакцией женщин.

«Это было очень забавно. Мы дарили им открытки и цветы, предлагали сфотографироваться. И некоторые после того как сфотографировались отдавали цветы обратно. А когда мы им говорили, что это подарки для них, они очень удивлялись. Некоторые даже сначала говорили, что хватит продавать нам цветы, и когда узнавали, что дарим бесплатно, то начинали улыбаться и благодарить», — отметила ИА REGNUM Шаламова.

Отметим, что к акции «Вам, любимые» 7 и 8 марта присоединились студенты из 45 регионов России. Они дарили открытки и цветы. Подобные мероприятия прошли и в нескольких городах за рубежом.

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