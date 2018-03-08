Жительницы Новосибирска побывали в сказке и сделали красивые фотографии

Новосибирск, , 17:26 — REGNUM Жительницы Новосибирска в свой весенний праздник смогли почувствовать себя настоящими фотомоделями. Сегодня, 8 марта, в Event-центре «Депо» была открыта бесплатная женская фотозона. С девушками и женщинами работали профессиональные фотограф и стилист.

«Мы долго думали, как бы удивить прекрасную половину чем-то интересным в самый нежный день года. И создали локацию, способную перенести в волшебную сказку весны, женственности и красоты. Каждой девушке был сделан профессиональный макияж, после чего с каждой из них работал фотограф по 30 минут», — рассказал ИА REGNUM куратор Event-центра «Депо» Тимур Джафаров.

Желающих было достаточно, но вот принять участие в акции удалось лишь девяти жительницам Новосибирска — те, кто успел первыми забронировать место.

«Думаем, что данная фотосессия в романтическом образе, станет лучшим подарком для каждой девушки», — считает Джафаров.

Отметим, что Новосибирск — не единственный город, где сегодня работала бесплатная фотозона.

Акция в честь празднования 8 Марта также прошла в креативных пространствах в Ростове-на-Дону, Казани, Красноярске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Ярославле и Москве.