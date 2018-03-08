Кто разгромил кладбище и отпустил многодетную детоубийцу: Урал, 7 марта

Екатеринбург, , 09:30 — REGNUM На Урале, как и по всей стране, предпраздничный день, 7 марта, отметился поздравлениями в адрес женской половины с наступающим праздником. В региональных центрах Урала женщины не только получили цветы от своих коллег-мужчин, товарищей по оружию, но и имели возможность сфотографироваться с изображением президента России Владимира Путина с цветами, и получить цветы от президента.

Праздничное: Женское лицо силовых структур: жёсткость вперемешку с романтикой

Но день 7 марта оказался и насыщенным на различные события. Подробно о них — в материале ИА REGNUM.

Суровый ветер

На смену обильным снегопадам пришла другая напасть — сильный ветер, до 25 метров в секунду. Очевидцы рассказывают: утром деревья изрядно гнулись под натиском бури. Проблемы возникали даже у автомобилистов: вести машину оказалось делом непростым.

Серьёзность положения подтверждали и официальные сообщения. Тысячи людей лишились электричества. А в Челябинской области утром без света осталась часть города Златоуста. Электричества лишились порядка 20 тыс. человек.

Причиной ЧП стал обрыв линии электропередачи. К вечеру 7 марта последствия аварии были ликвидированы. На сегодня, 8 марта, синоптики обещают также сильный ветер. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. В МЧС заявляют, что находятся в готовности.

По следам Путина

6 марта Свердловскую область посетил президент России Владимир Путин. А вчера, 7 марта, поручения членам правительства по итогам визита дал губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона считает, что для выполнения задачи Путина по обеспечению лидерства страны Уралу нужно оказаться «на гребне технологической волны», стать «умным регионом».

«Это полностью соответствует той идее, которую мы предлагаем миру в рамках нашей заявки на ЭКСПО-2025. Вчера, в ходе визита президент России ознакомился с этой концепцией и одобрил её», — заявил Куйвашев.

Свердловской области предстоит включиться в глобальную программу пространственного развития страны. Правительству региона поручено оперативно разработать план реализации послания Владимира Путина. Также потребуется внести изменения в Стратегию развития региона и программу «Пятилетка развития». С учётом поставленным президентом задач их нужно будет актуализировать.

Погром на кладбище

В Свердловской области произошёл очередной случай вандализма на кладбище. Трое школьников устроили на погосте настоящий погром.

ЧП случилось в селе Покровском, что под Нижним Тагилом. Как сообщает начальник пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых, неизвестные повредили 41 памятник.

6 марта погром обнаружили местные жители. Они и обратились в полицию. Стражи порядка немедленно приступили к расследованию этого случая. Вандалов быстро задержали.

Оказалось, что погром устроили трое учащихся местной школы. И сделали они это из баловства. Привлекать их к уголовной ответственности не будут, не доросли ещё. Но родственники усопших имеют право подать на их родителей в суд и взыскать причинённый ущерб.

Накажут ли детоубийцу

На Южном Урале новый поворот в деле о многодетной матери, которая убила своего новорождённого ребёнка. Прокуратура возмутилась решением Чебаркульского городского суда и подала апелляцию.

Напомним, многодетная жительница Челябинской области убила ребёнка в октябре 2017 года. У неё уже было трое детей, ещё один показался нежелательным. Преступление раскрыли. Она призналась.

Казалось бы, дальше всё понятно. Суд, вступление приговора и силу, колония. Но в суде решили иначе. Потерпевшим по этому делу был признан не убитый ребёнок, а его отец, муж этой женщины. И в связи с тем, что муж и жена помирились, дело было прекращено.

Решение суда всколыхнуло общественность. Форумы и соцсети запестрели постами негодования. После широкой огласки свою позицию гласила и прокуратура. В ведомстве посчитали, что этим решением была искажена суть правосудия. Решение обжаловано.

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Страх за медицину

В Тюменском городе Тобольске произошёл необычный инцидент. Пациентка напала на медицинскую сестру и нашла у земляков понимание и сочувствие.

Инцидент произошёл в детской поликлинике города днём 6 марта. Мамы с детьми ожидали в коридоре встречи с педиатром. Из кабинета врача вышла медсестра. И в этот момент одна из женщин выразила недовольство. Разгорелся конфликт. Сотрудники учреждения вызвали полицию.

Стражи порядка проводят проверку. А инцидент буквально взорвал социальные сети. Тоболяки вступились за женщину и рассказали о плохом состоянии медицины в городе.

«Оправдать трудно, но понять можно. Мы сидели в очереди более часа, на одно и то же время было по три пациента. В итоге когда попали на прием, педиатр забыла название мази и посоветовала в интернете поискать. Как вам? Благодарность объявить такому врачу?» — написала одна из местных жительниц.

Подробно: В Тобольске женщина напала на медсестру и нашла понимание среди земляков

Погибшим списали кредиты

В Оренбургской области банки списывают долги граждан, которые погибли в самолёте Ан-148, следовавшем из Москвы в Орск. Списание долгов погибших уже подтвердили четыре кредитные организации. Как пояснили в пресс-службе губернатора, среди них Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк» и «НИКО-банк». С остальными банками власти пока ведут соответствующую работу.

Напомним, трагедия произошла 11 февраля в Московской области. Тогда погибли 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. 39 человек были из Оренбуржья.

По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц, возбудили уголовное дело. Предварительно стало известно, что причиной трагедии мог стать сбой в показаниях скорости самолёта. Этому способствовало обледенение приёмников полного давления при якобы выключенной системе их обогрева.

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