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Детоубийца без наказания: как на Урале «исказили суть правосудия»

Общество

Может ли примирение супругов стать поводом для прекращения уголовного дела по факту убийства младенца? Прокуратура обжаловала решение суда, который освободил детоубийцу от наказания

Чебаркуль, Челябинская область, 7 марта 2018, 13:12 — REGNUM  В Челябинской области прокуратура не согласилась с решением Чебаркульского городского суда, который прекратил уголовное дело в отношении женщины, убившей своего новорождённого ребёнка. Решение суда обжаловано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Отметим, женщина убила своего ребёнка в октябре 2017 года, сразу после родов. Было возбуждено уголовное дело. Однако 22 января Чебаркульский городской суд освободил её от уголовной ответственности.

Поводом для такого решения стало примирение с потерпевшим. При этом в качестве потерпевшего был признан её супруг и отец ребёнка.

О таком решении суда широко стало известно в конце февраля. Интернет-форумы и социальные сети всколыхнулись негодованием. Люди недоумевали, как было можно освободить детоубийцу от наказания и каким образом потерпевшим признан не убитый ребёнок, а муж и отец.

Об этой ситуации ИА REGNUM ранее рассказывало. Похоже, что даме всё же придётся ответить. Прокуратура нашла в решении суда существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона. По мнению представителей ведомства, это исказило «саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия».

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Убийства и жестокое обращение с детьми

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