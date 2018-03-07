Детоубийца без наказания: как на Урале «исказили суть правосудия»

Чебаркуль, Челябинская область, , 13:12 — REGNUM В Челябинской области прокуратура не согласилась с решением Чебаркульского городского суда, который прекратил уголовное дело в отношении женщины, убившей своего новорождённого ребёнка. Решение суда обжаловано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Отметим, женщина убила своего ребёнка в октябре 2017 года, сразу после родов. Было возбуждено уголовное дело. Однако 22 января Чебаркульский городской суд освободил её от уголовной ответственности.

Поводом для такого решения стало примирение с потерпевшим. При этом в качестве потерпевшего был признан её супруг и отец ребёнка.

О таком решении суда широко стало известно в конце февраля. Интернет-форумы и социальные сети всколыхнулись негодованием. Люди недоумевали, как было можно освободить детоубийцу от наказания и каким образом потерпевшим признан не убитый ребёнок, а муж и отец.

Об этой ситуации ИА REGNUM ранее рассказывало. Похоже, что даме всё же придётся ответить. Прокуратура нашла в решении суда существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона. По мнению представителей ведомства, это исказило «саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия».

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