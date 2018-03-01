Яндекс отказывается исполнять требования Роскомнадзора

Москва, , 16:03 — REGNUM «Яндекс.Дзен» не стал выполнять требования Роскомнадзора и удалять запрещенный в России контент, сообщает издание TJournal.

Так, по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор 21 февраля заблокировал сайт «МБХ медиа» за призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и к несанкционированным мероприятиям, а также за публикацию материалов иностранной организации, деятельность которой признана нежелательной в России. После чего издание стало публиковать свои материалы на платформе «Яндекс.Дзен».

На следующий день, 22 февраля, Роскомнадзор потребовал от «Яндекс.Дзен» удалить запрещенный контент в течение суток, в противном случае будет заблокирован сам сервис «Яндекс.Дзен».

«Закон не обязывает сервис участвовать в процессе блокировки. Мы должны были уведомить владельца канала — мы это сделали, оснований для иных действий с нашей стороны мы не видим», — пояснили в пресс-службе «Яндекс.Дзен».

Напомним, 5 февраля ИА REGNUM подало жалобу на «Яндекс» в Федеральную антимонопольную службу после проведенного исследования работы сервиса. Его результаты наглядно показали, что, пользуясь положением монополиста, «Яндекс» манипулирует рейтингами СМИ, формируя тем самым информационную повестку России, в том числе политическую.

Тем временем за злоупотребление доминированием на рынке и нарушение правил конкуренции другой интернет-гигант — «Google» — получил самое большое наказание за нарушение правил конкуренции, когда-либо назначенное для одной компании. Так, в июне 2017 года компания была оштрафована на 2,1 млрд фунтов стерлингов за ручное понижение сайта Foundem в результатах поиска.