Лондон, , 12:56 — REGNUM За злоупотребление доминированием на рынке, а также за нарушение правил конкуренции и антимонопольного законодательства американский интернет-гигант получил самое большое наказание, когда-либо назначенное для одной компании.

В июне 2017 года Адам и Шиваун Рафф добились наказания для поисковой системы Google за понижение их сайта в результатах поиска, пишет «Daily Mail».

В 2006 году, после запуска собственного сайта сравнения цен Foundem, супруги Рафф заметили, что компания Google понижает их в результатах для каждого поискового запроса за исключением запросов по собственному имени сайта. Неоднократные обращения в Google ничего не дали.

Когда в декабре 2008 года Foundem был назван лучшим сравнительным сайтом Великобритании по версии The Gadget Show Channel 5, у них появилась надежда, что это подтвердит их аргументы, и Google изменит свою позицию. Однако интернет-гигант всё же отказался сотрудничать.

После года жалоб компания Google наконец-то поместила сайт в «белый список», и трафик сайта с поисковой системы сразу вырос примерно на 10 000 процентов (!).

Наконец, 27 июня 2017 года Европейский комиссар по конкуренции Маргарет Вестагер постановила, что Google «злоупотребляет своим доминированием на рынке», и выставила штраф в размере 2,1 млрд фунтов стерлингов — самое большое наказание за нарушение правил конкуренции и антимонопольного законодательства, когда-либо назначенное для одной компании.

Однако компания Google обжаловала решение Европейской комиссии, и гражданский иск семьи Рафф по-прежнему может длиться годы.

Напомним, результаты исследования сервиса «Яндекс.Новости», проведенного ИА REGNUM, наглядно показали, что, пользуясь положением монополиста, «Яндекс» манипулирует рейтингами СМИ, формируя тем самым информационную повестку России, в том числе и политическую. В связи с этим 5 февраля ИА REGNUM подало жалобу на «Яндекс» в Федеральную антимонопольную службу.

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