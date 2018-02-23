Хайп, хап и ожившие мертвецы: Курганская область за неделю

Елена Миронова, , 17:56 — REGNUM

Минувшая неделя (19−23 февраля) подарила Зауралью воскресшего мертвеца, сельским учителям прибавили компенсации в размере 240 рублей, для усопших на 160 рублей подорожали похороны. Торговцы шашлыком схлопотали к 23 февраля хайп, а кого-то на сегодня прозвали хапугой регионального масштаба.

Разруха в школах и нищие учителя

В Кургане 20 февраля сельские педагоги-пенсионеры протестовали возле кинотеатра «Россия» против замены 100%-ной компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги выплатами в 1200 рублей. Они так же, как и учителя помоложе, подавали в суд на правительство Курганской области, но их иски были отклонены.

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«Я плачу за ЖКХ 7,5 тысячи рублей при пенсии 12 тысяч рублей. Раньше мне возвращали пять тысяч рублей компенсации за свет, за отопление. И так у всех пенсионеров. По крайней мере всем возвращали от четырех до восьми тысяч рублей. Я даже не веду речь о походе в театр или кино, этого мы ничего не можем себе позволить. Даже внуку не могу купить шоколадку», — поясняет пенсионерка Татьяна Уланова изданию «Область 45».

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин отреагировал на протест учителей молниеносно: в этот же день поставил региональному департаменту образования и науки задачу — на 20% увеличить размер ежемесячной компенсации расходов за коммунальные услуги педагогам, проживающим в сельской местности, со второго квартала 2017 года. О педагогах-пенсионерах в его поручении ничего не сказано. То есть работаешь до гробовой доски в школе — получаешь грошики, так получается. После принятия изменений в закон компенсация за ЖКУ учителям села составит 1440 рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, по данным Свердловскстата, учителя общеобразовательных школ Курганской области в среднем на начало 2018 года получали 22 тыс. 597 рублей при средней зарплате по региону 24 тыс. 681 рубль.

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Не менее плачевно состояние и места работы учителей Зауралья. Общественники по сигналам граждан проверили с десяток школ Кургана и области. В школе №26 столицы региона, как выяснилось, отсутствует необходимая система контроля входа-выхода взрослых и детей в здание и на территорию учреждения, а в школе №10 частично разрушен фасад. Ремонт ведется во время учебного процесса, обнаружены кучи строительного мусора.

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Далеко не радужная радужная картина предстала перед общественными контролерами в каргапольской школе имени Героя Советского Союза Н. Ф. Махова. Там срочно нужно ремонтировать крышу, отопительную систему, окна и частично полы. Треть кабинетов и столовая элементарно нуждаются в мебели.

Покалечили, спасая

Курганскую медицину лихорадит давно. К нехватке врачей и среднего медперсонала добавилась на минувшей неделе этическая проблема профессионального выгорания или равнодушия медиков. В социальных сетях кочует история о вопиющем случае: женщине не оказали помощь сотрудники областной клинической больницы, так как она упала с приступом около медучреждения, а не в его стенах. Такие выводы напрашиваются из истории, рассказанной Ura.ru 21 февраля. Женщина с приступом эпилепсии упала у здания больницы по улице Томина.

«Подбежали прохожие, открыли ей рот, чтобы дышала, выбив при этом зубы. Рот зафиксировали ее же телефоном, который выпал. Парень вызвал скорую и побежал в больницу за врачом. Женщина умирает, а больница рядом, решили, что так помощь окажут быстрее. На втором этаже в приемном покое разбудил медика, который вызвал старшую медсестру. И вот эта медсестра заявила, что помогать они не обязаны. Доброволец вернулся обратно ни с чем. Через несколько минут на место прибыла скорая и забрала пациентку», — сообщает некий очевидец.

В департаменте здравоохранения Курганской области и непосредственно в больнице данную историю журналистам отказались комментировать. Даже когда материал был растиражирован другими СМИ. В основном медиков ругали. Однако участники паблика «Инцидент/ Курган» отметили нелогичность истории — спящая днем медсестра и отсутствие людей в белых халатах на первом этаже в приемном покое.

«Вброс. Что за бред? Выбили зубы человеку для красного словца», — выражает мнение сомневающихся один пользователей.

«Женщина могла умереть не от приступа эпилепсии, а скорее от асфиксии своими же зубами, которые ей выбили, оказывая «помощь». Зачем, спрашивается, рот ей было открывать, достаточно на бок перевернуть. Пострадавшей еще повезло, что язык булавкой никуда не прикололи. Сотрудники больницы не могут покидать свои отделения, если в этом не заключается их работа, так как они несут ответственность за пациентов, находящихся в данный момент в учреждении. Пациенты могут находиться в том числе и в тяжелом состоянии», — пишет более просвещенная в вопросах медицины курганчанка.

В обсуждение вклинились медики облбольницы, заявив, что не было в двадцатых числах февраля подобных обращений ни в приемный покой, ни в скорую. И кто бы человеку с улицы, в верхней одежде дал добежать до второго этажа, без маски и бахил в разгар эпидемии ОРВИ?

Однако свет на историю пролили племянница и дочь пострадавшей, сообщившие дату инцидента — 28 декабря 2017 года. Помимо выбитых зубов, женщина получила еще и сломанную челюсть от «спасителей». А на первом этаже больницы шел ремонт, вот и побежал парень в одежде на второй этаж.

Выводы напрашиваются, конечно, нехорошие. Главное, курганцам эта история напомнила о правилах оказания первой помощи людям с приступом эпилепсии. Потому что всё, что могла бы сделать медсестра из больницы по закону , — положить человека в приступе на бок и не более.

И так совпало, что именно 21 февраля депутаты гордумы Кургана подняли стоимость похорон на 160 рублей, исходя из индекса роста потребительских цен за 2017 год. Этот коэффициент, согласно постановлению правительства РФ, составил 1,025. Общая стоимость ритуальных услуг по муниципальным расценкам составит 6 556,5 рубля. В нее входит предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, — 2 020,88 рубля, перевозка тела умершего на кладбище — 1 211,20 рубля, погребение — 3 324,43 рубля. В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ реализация данных услуг освобождается от обложения НДС.

Ради хайпа и хапа

Еще одна новость, пришедшая из соцсетей и возмутившая курганцев до душевных глубин, — это акция «Служивый сиделец» одного из мясных магазинов Кургана ко Дню защитника Отечества. Вирусная реклама сделала свое дело: банальная скидка на шашлык в 23% вызвала разве что не общенациональный гнев.

«В здоровой голове не должны возникать такие маркетинговые ходы», — выразил мнение большинства интернет-пользователей один из уральцев. «Если ума у людей нет, то уже и не будет», — констатирует другой комментатор.

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Как сейчас модно говорить, торговцы словили хайп. Поясним, что перевод английского существительное «hype» обозначает навязчивую рекламу, шумиху, ажиотаж.

Не путать с русским хапом, который, согласно толковому словарю Ожегова, обозначает «присвоение чего-либо незаконным путем». Об этом самой интригующей на минувшей неделе оказалась история жителя села Колесниково Кетовского района Курганской области, который, скрываясь от кредита в два миллиона рублей, инсценировал свою смерть. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона, в апреле 2017 года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 47-летнего мужчины, мол, ушёл на рыбалку и не вернулся. Спасатели МЧС добросовестно его искали в реке Тобол. Были обнаружены куртка, шапка, удочка и насос, принадлежавшие пропавшему. В это время родственники разыскиваемого обратились в суд для признания его умершим и получили 30 ноября 2017 решение Красногорского районного суда города Каменска-Уральского Свердловской области и свидетельство о его смерти. Почему в Каменске? Там проживает его несовершеннолетняя дочь. Жизнь и здоровье признанного умершим были застрахованы в «Росгосстрахе» на сумму 1 млн 692 тыс. рублей. Страховщики поднапряглись и активизировали полицию подозрениями, что гражданин скорее жив, чем мёртв. И 1 февраля «утопленник» был обнаружен в здравии в селе Лесниково.

«В настоящее время следственными органами с согласия прокуратуры района в отношении злоумышленника и его помощницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 3 статьи 159.5 УК РФ («Покушение на мошенничество в сфере страхования в крупном размере»)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Прозаичным оказалось задержание руководителя налоговой всея Курганской области 22 февраля, которого подозревают в хапе размером поменьше: растрате бюджетных 320 тысяч рублей и взятке в сумме 500 тысяч. Отметим, что его предшественник едва не оказался за решеткой лишь за превышение полномочий.

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В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Также задержанный будет проверен на причастность к совершению других аналогичных преступлений.