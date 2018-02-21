За время конфликта в Донбассе в Россию переехало более 600 тысяч украинцев

Москва, , 05:57 — REGNUM За период с начала вооружённого конфликта в Донбассе в Россию переехало 638,2 тысячи граждан Украины. Об этом 21 февраля сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Как сообщается, самая большая волна миграции пришлась на 2015−2016 годы.

В Росстате пояснили изданию, что речь идёт именно о долгосрочной миграции, то есть о тех лицах, которые по прибытии в Россию в течении года зарегистрировались в территориальных органах МВД России по месту пребывания на срок девять месяцев и более.

Отмечается, что Украина остаётся лидером по показателю международной миграции в Россию с 2014 года. В 2013 году первое место занимал Узбекистан.

Первое место Украина занимает и по уровню миграционного прироста. По данным Росстата, за период с 2014 по 2017 год миграционный прирост населения России за счёт украинцев составил около 400 тысяч человек.

Как передавало ИА REGNUM, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в общей сложности за время вооружённого конфликта в Донбассе вынужденными переселенцами стали порядка 1,6 млн человек.

Согласно оценкам ООН, которые были представлены в августе минувшего года, за период с января 2014 года 427,24 тысячи граждан Украины запросили убежища на территории России. Второе место по числу украинских беженцев занимает Германия, однако за этот же период страна приняла всего 9,6 тысячи человек. В Италию прибыли 9,3 тысячи украинцев, в Польшу — 4,3 тысячи, во Францию — 3,5 тысячи, в Швецию — 3,1 тысячи.

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