Украинские заробитчане мимикрируют под «москалей»: обзор «евроинтеграции»

Андрей Стеценко, , 19:48 — REGNUM

Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

С момента начала действия соглашения о безвизовом режиме границу Украины с ЕС по его условиям (т.е. с биометрическим паспортом и без предварительного получения визы в посольстве) пересекли всего 400 тыс. украинцев, говорится в сообщении пресс-службы министерства внутренних дел. Еще летом ожидался поток в миллионы туристов.

В ЕС поспешили успокоить Киев: руководство Союза пока не намерено рассматривать вопрос лишения безвиза даже на фоне того, что Украина слишком вяло сажает своих коррупционеров и затягивает с введением антикоррупционного суда. В настоящее время такая мера рассматривается в отношении только двух стран: Албании и Грузии.

С другой стороны, это не означает, что украинская коррупция вообще не беспокоит Европу. Просто там переживают исключительно по поводу прикладных аспектов.

«Как вы знаете, между Украиной и ЕС существует безвизовый режим, поэтому подозрения в коррупции в таком важном госоргане, как государственная миграционная служба вызывают крайнее беспокойство. Понятно, почему: если коррупция придет в органы, выдающие документы, это может напрямую отразиться на безопасности стран ЕС», — пояснил посол Швеции на Украине Мартин Хагстрём в в интервью «Интерфакс-Украина».

Посол Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли в интервью еженедельнику «Фокус» раскритиковал украинский парламент за затягивание выполнения пунктов Соглашения об ассоциации с ЕС:

«Сейчас многие нужные законопроекты застряли в парламентских комитетах… В комитете по таможенной и налоговой политике, например, большинство законопроектов, представленных министром (экономики) Данилюком, блокируется, аналогичная ситуация с транспортным комитетом, где блокируются проекты министра (инфраструктуры) Омеляна. Прежде всего необходимо создать годовой план работы, согласованный между радой и кабмином относительно приоритетных законопроектов. Сами министерства должны также подавать качественные законопроекты», — указывает представитель ЕС.

Также посол несколько остудил планы президента Украины Петра Порошенко, который недавно заявил о том, что Украина намерена не останавливаться на безвизовом статусе, а стать полноправным членом Шенгенского соглашения.

«Пока об этом рано говорить. Не все государства ЕС входят в это соглашение, в некоторых странах приняты отдельные законы в связи с миграционным кризисом, так что говорить о присоединении Украины к Шенгену преждевременно», — подчеркивает Мингарелли.

Ради справедливости отметим, что о такой возможности для стран «Восточного партнёрства» впервые заговорили в самом ЕС. Однако лишь в качестве поощрения за некие особые успехи.

Торговля и экспорт

Личный бизнес Петра Порошенко извлекает неоспоримую пользу из Соглашения об ассоциации с ЕС. Предприятие компании Roshen «Винницкий молочный завод» по итогам 11 месяцев 2017 года стало лидером по экспорту молочной продукции в Европу. Скажем, экспорт сухого цельного молока в январе-ноябре составил 346 тыс. тонн, из которых 260 тыс. тонн (75,1%) приходится на завод Порошенко. Отметим, что если экспорт растёт, то производство молока на Украине падает — на 0,5%.

Продолжает расти экспорт ягод. В июне-декабре 2017 года Украина поставила в ЕС 8,6 тыс. тонн замороженной малины, (+34% к аналогичному периоду 2016 года). Из них 5,7 тыс. тонн купила Польша.

Однако не весь агроэкспорт из Украины радует Польшу. В ближайшее время обе страны могут «подраться» за рынки Скандинавии и Великобритании.

«Из-за существенного снижения урожая спрос на польскую продукцию должен стремительно расти, однако этого не произошло именно из-за украинских яблок», — беспокоится президент группы производителей La Sad Михал Лачович в комментарии для Sadyogrody.pl.

Его опасения с радостью подтверждают украинские эксперты.

«Украина уже не первый год пытается выйти на рынок ЕС со своим яблоком. Еще год назад это было преимущественно промышленное органическое яблоко для производства соков. В этом году мы существенно увеличили экспорт сырья в ЕС и сделали первые попытки выйти с десертным яблоком на рынок достаточно требовательных европейских стран: Скандинавии и Великобритании», — рассказывает корреспонденту latifundist.com эксперт плодоовощного рынка Восточной Европы Татьяна Гетьман.

Любопытно, что поляки в ответ советуют Украине… продавать в Россию, ведь именно Украина «…не подпадает под действие эмбарго [речь о контрсанкциях РФ в ответ на санкции ЕС — Ред]».

Всего же Украина в прошлом году экспортировала аграрной продукции на 5,8 млрд долл. (+37% к 2016 году). Оборот аграрной продукции между Украиной и ЕС достиг 8,1 млрд долл. (+30,8%), т. е. вырос на 1,9 млрд, причём только 300 млн долл. из этой суммы — рост импорта.

«Рост объемов экспорта в страны ЕС является признаком успешной переориентации большинства наших аграрных экспортеров на новые рынки после потери рынка РФ», — комментирует эти цифры замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева пресс-службе министерства, показывая тем самым поразительную для своей должности неосведомлённость о структуре украинского экспорта агропродукции.

Более половины украинского экспорта аграрной продукции в Европу приходится на 3 позиции: зерновые, растительное масло и семена масличных культур (1,7+1,4+1,1 млрд долл.) — всего на 4,2 млрд долл. Ничего из вышеперечисленного в Россию не экспортировалось в каких-либо значимых объёмах — Россия и сама активный игрок на рынках зерновых и растительного масла.

Что же касается переработанной продукции — как раз таких рынков украинские производители лишились в России — то тут успехи значительно скромнее. Ни о каких миллиардах или даже сотнях миллионов и речи нет.

«…экспорт мяса птицы увеличился в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 64,9 млн долл., продуктов из муки и крупы — на 32,4 млн долл., соков — на 28,3 млн долл., мёда — на 25,5 млн долл., кондитерских изделий — на 15,4 млн долл., масла сливочного — на 11,7 млн долл.», — официальная информация профильного министерства.

В целом ЕС даёт Украине чуть более 45% от доходов аграрного экспорта, который в прошлом году достиг 17,9 млрд долл.

Если уж говорить об успехах, то представителю министерства аграрной политики стоило бы упомянуть о том, что Украина адаптировала к национальному законодательству около 400 технических регламентов в агроотрасли. Об этом информационному агентству «Укринформ» сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий. Хотя техрегламенты по наиболее доходным статьям уже давно были адаптированы.

На прошлой неделе украинские СМИ задорно подхватили новость о том, что в 2017 году Украина экспортировала, в т.ч. и в ЕС, 73 тонны шмелей. Правда, после перепроверки оказалось, что это ошибка: СМИ неверно истолковали код классификатора ВЭД.

«Данные Госстата свидетельствуют, что в течение января-ноября прошлого года пчел вывозили еще больше. Экспорт пчёл (141,8 тонны) шел преимущественно в РФ. При этом Украина экспортировала еще 73,8 тонны других насекомых и насекомообразных (среди прочего включают шмелей, насекомых и пауков). Из этой группы основная доля экспорта (54,9 тонны) была направлена в европейские страны, преимущественно в Польшу», — говорится в уточняющем заявлении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

Трудовая миграция

Трудовая миграция из Украины в последнее время начала приобретать такой размах, что на неё обращают внимание всё больше органов власти на Украине, к примеру нацбанк.

«Миграционные потоки могут усилиться в ближайшие годы, в частности в Польшу. Дополнительным риском активизации трудовой миграции с Украины является увеличение количества студентов, получающих образование за границей», — говорится в январском отчёте регулятора.

НБУ мигранты интересуют в плане влияния на инфляционные процессы в стране и влияние миграции на темпы роста ВВП:

«…массовая трудовая миграция украинцев несет риски снижения уровня потенциального ВВП, что сужает возможности экономического роста страны в дальнейшем».

Что же до инфляции, то в НБУ дают такое объяснение: работодатели, вынужденные удерживать работников от отъезда на заработки, повышают зарплаты более активно, чем рассчитывал регулятор.

«Но рост зарплат должен соответствовать росту производительности. А если человек производит столько же, сколько и раньше, но хочет получать больше, потому что иначе он уедет в Польшу — вот такой подход и создает давление на цены», — говорит в интервью изданию «Сегодня» замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Хотя в НБУ зря волнуются. Да, миграция сокращает темпы роста ВВП, зато и формирует до 6% ВВП Украины. Такие данные приводит президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Трудовая миграция в совокупности с депопуляцией может привести к тому, что к 2050 году на Украине останется только 32 млн человек, пишет экс-народный депутат Михаил Поживанов в своём блоге на 112.ua. Соцопросы подтверждают эту тенденцию. Согласно исследованию общественного мнения, которое провел Киевский международный институт социологии по заказу ZN.UA, 29,1% опрошенных задумывался о том, чтобы уехать из Украины, 6,3% активно готовятся (собирают деньги, документы, учат язык/осваивают профессию и т.п.).

Как же снизить темпы миграции? У представителей украинской власти рецепты несколько нестандартные. Так, глава МИД Украины Павел Климкин предлагает бороться с оттоком рабочей силы кредитованием. Хотя как раз наличие долгов — одна из причин выезда на заработки.

Корь из Украины перекочевала в Польшу. Вероятнее всего — от трудовых мигрантов, подозревают в пограничной службе Польши.

«…мы начали вести переговоры с предпринимателями, которые нанимают иностранцев из государств, в которых зафиксирована вспышка кори. Мы предлагаем им привить от кори работников, которые еще не были вакцинированы. Также мы делаем прививки всех людей, контактировавших с больными. В трех выявленных до сих пор вспышках болезни мы сделали вакцинацию более 800 человек», — сообщил «Польскому радио» директор воеводской санитарно-эпидемиологической станции в Ольштыне Януш Дзиско.

По состоянию на начало января количество заболевших (с момента начала эпидемии в конце лета 2017 года) превысило 6200 человек, из которым почти 3 тыс случаев зафиксировано за январь 2018 года.

Польская гуманитарная группа опасается со стороны Украины не только кори, но и туберкулёза. Однако в главной санитарной инспекции Польши пока решили удерживаться от специальных мер вроде медицинского осмотра при въезде.

«Польское радио», ссылаясь на пограничную службу Польши, сообщают о намерении властей выслать 62 украинца за нелегальное трудоустройство. Однако в трудовых мигрантах Польша по прежнему нуждается: по оценкам польского Союза предпринимателей и работодателей двухлетней давности, Польше необходимо минимум 5 млн дополнительных работников для обеспечения стабильного экономического роста. Тогда как количество мигрантов с территории Украины за этот период увеличилось примерно на 1 млн. Однако даже при этом польская экономика благодаря украинцам неплохо себя чувствует: рост ВВП за прошлый год составил 4,5%. Сообщается также, что в польской экономике занято 16 млн поляков и как минимум 1,5 млн украинцев.

Украину и Польшу может рассорить принятый недавно в Польше закон об Институте национальной памяти. Помимо прочего, закон вводит уголовное наказание за отрицание преступлений украинских националистов против поляков (Волынская резня 1943 г.). Закон вызвал возмущение т.н. патриотической общественности Украины, поскольку жестокие и массовые убийства организовывались Украинской повстанческой армией (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — на Украине об этом предпочитают не вспоминать. Более того, на Украине есть свой закон: ещё в 2015 году боевикам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был присвоен статус борцов за независимость Украины. Более того, публичное отрицание факта правомерности борьбы УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласно этому закону может квалифицироваться как надругательство и унижение достоинства украинского народа и может стать поводом для возбуждения уголовного дела. Учитывая, что в польском законе заложен принцип экстерриториальности, теоретически выбор сводится лишь к тому, по какому из двух законов садиться в тюрьму.

Реальные последствия для трудовых мигрантов от этой законодательной битвы уже есть.

Во-первых, депутат от Радикальной партии Игорь Попов в ответ на польский закон предложил начать преследование владельцев карт поляка:

«…необходимо провести учет выданных гражданам Украины «карт поляка» и рассмотреть вариант учёта наличия таких карт при назначении на государственные должности, а также должности в спецслужбах, правоохранительных органах и ВСУ».

Упомянутый документ очень удобен для трудовых мигрантов — даёт право работать в Польше без получения специального разрешения.

Среди мигрантов количество владельцев таких карт невелико — их всего было выдано немногим более 100 тыс. шт, для их получения необходимо документально подтвердить наличие предков-поляков. Однако и обычным мигрантам придётся несладко.

«Когда я устраивалась на предыдущую работу на мясокомбинат, и работодатель узнал мой домашний адрес во Львове (я живу на улице героев УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), то ехидно спросил: и как, мол, живется на улице «забойцев» (убийц)? А потом — то штраф выпишет на ровном месте, то отматерит. А теперь боюсь, как бы на новом месте не кинули по деньгам», — приводит «Страна.ua» слова Галины Федив, работающей в Польше.

Доходит даже до того, что трудовые мигранты готовы мимикрировать под… «москалей»:

"Один поляк пришел, услышал, что я из Украины, развернулся и ушёл. Это было еще осенью, когда в сейме начали против Бандеры выступать. А теперь просто страшно признаваться, что я сам-то — с родины Бандеры, мои предки жили недалеко от Старого Угринова [место рождения Степана Бандеры — Ред.]. Лучше, наверное, говорить, что приехал из Донецка. Хотя вряд ли поможет, да и по говору слышно, что я западенец», — сокрушается Олег Пелех в комментарии тому же изданию.

Гранты, программы, целевое финансирование

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает ЕС активнее кредитовать Украину, развивать грантовые программы, чтобы сдерживать таким образом трудовую миграцию.

«…одним из важных способов, которые Европейский Союз может и должен применить, стала широкая программа микрокредитов и микрогрантов для малого и среднего бизнеса в Украине. Только такой бизнес будет эффективно сохранять рабочие места», — заявил он на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году.

Что же, как говорил классик — «альпийское нищенство, святое дело».

ЕС на эти просьбы пока отвечает:

«В рамках программы ЕС «Горизонт 2020», 83 украинских организации получат 17,23 млн евро на осуществление своих проектов. Среди этих организаций — высшие учебные заведения, исследовательские учреждения и представители частного сектора. В общей сложности 505 организаций из Украины приняли участие в подготовке 915 заявок на сумму 312,81 млн евро».

Кстати, гранты получают не только украинские учёные и СМИ (последние — за позитивное освещение отношений Украины с ЕС), но и… госслужащие. Менеджер группы «Реформа публичной администрации» реанимационного пакета реформ Сергей Сорока решил опровергнуть устоявшееся мнение о том, что бюджет тратит на «реформаторов» колоссальные средства. И тем самым разгласил несекретную, но не слишком афишируемую информацию: т.н. «реформаторы» сидят на зарплате у ЕС:

«С самого начала возникали вопросы высокой зарплаты специалистов по вопросам реформ, которые могут вызвать недовольство в обществе, и в связи с этим хочу сказать, что эти доплаты к их зарплатам сейчас фактически компенсируются за средства Европейского Союза. Есть договор между кабинетом министров Украины и Еврокомиссией как раз на поддержку этой реформы. То есть относительно большие зарплаты им платит не украинский, а европейский налогоплательщик».

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