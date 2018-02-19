«Смерть Сталина» не желает видеть около трети граждан России

Москва, , 09:02 — REGNUM Около трети жителей России поддержали запрет на показ в российских кинотеатрах картины британского режиссёра Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Об этом говорят результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, мнения среди опрошенных граждан РФ разделились: 30% запрет проката киноленты поддержали, около 35% против такого шага и ещё треть опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. Согласно результатам опроса, большинство респондентов считают, что история и исторические личности не должны становиться объектами для издевательства и шуток.

Отмечается, что более половины опрошенных готовы посмотреть комедию Армандо Ивануччи, если она всё же выйдет в прокат. Тот факт, что около двух третей анкетируемых знали про существование данной картины, объясняется, с точки зрения аналитиков ВЦИОМ, скандалом с запретом показа.

Напомним, дочь «маршала Победы» Георгия Константиновича Жукова Эра Георгиевна Жукова считает снятый с проката Минкультом РФ фильм «Смерть Сталина» «плевком в лицо живым и мёртвым».

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Добавим, выход фильма в прокат должен был состояться накануне празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы, однако Минкульт РФ принял решение отозвать у ленты уже выданное прокатное удостоверение.

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Следует отметить, что большинство пользователей согласились с тем, что картина не должна выходить на большой экран, так как искажает историю СССР и представляет его граждан в неправильном свете.

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Кто-то из пользователей подчеркнул, что снимать подобные фильмы о главе другого государства как минимум странно, некоторые отметили, что британские кинематографисты прежде всего должны были обратить внимание на историю своей страны.

Также добавим, глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, ознакомившись с трейлером кинофильма, высказался за запрет этой франко-британской ленты.

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