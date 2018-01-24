«Мерзость страшная»: Бортко рассказал о «Смерти Сталина»

Москва, , 12:48 — REGNUM Депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ) рассказал о причинах запрета фильма «Смерть Сталина» в российских кинотеатрах, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина», который должен был выйти 25 января. «Смерть Сталина» — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году.

«Это мерзость потрясающая. Причем называется комедия. Но комедия очень простая: лежит обгаженный Сталин посредине, вокруг политбюро заседает и решает свои проблемы. Это комедия… Это ужас, просто тихий ужас», — констатировал режиссер.

Фильм прошел все положенные инстанции и должен был демонстрироваться, отметил депутат.

«Очевидно, хотела Вольга угодить, хотела лишний раз лягнуть коммунистов, но это настолько мерзостно, что даже у тех, у кого еще «квартировала совесть», сказали, что это показывать нельзя, и он не будет показан», — заявил Бортко.

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