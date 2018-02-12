Сахалинская область вернулась к советским темпам демографического роста

Южно-Сахалинск, , 11:57 — REGNUM На Сахалине наблюдается беби-бум и миграционный прирост. Островной регион России стал единственным в ДФО, демонстрирующим прирост населения — как за счёт приезжих, так и за счёт рождаемости. В причинах разбирался корреспондент ИА REGNUM.

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Пик численности населения в Сахалинской области пришёлся на год распада СССР: в 1991 году в островном регионе проживало 715 333 человека. Сразу после крушения страны регион начал стремительно пустеть. К 2001 году Сахалин потерял более четверти населения — его численность сократилась до 560 049 человек.

Пик снижения численности населения, с 1991 года, пришелся на 2016 год — тогда в регионе проживало 487 293 человека. С 2017 года начался пусть небольшой, но всё же рост — 487 344 человека. На начало 2018 года численность населения в Сахалинской области выросла до 490 595 человек. За год сахалинцев и курильчан стало больше на 3 251 человека.

На сегодняшний день Сахалинская область стала единственным регионом в ДФО, демонстрирующим не сокращение, а прирост населения. Для сравнения: в 2017 году Амурская область потеряла 1647 человек, Приморье — 5367, ЕАО — 1713, Хабаровский край — 3855, Колыма — 1126 человек.

Среди причин снижения рождаемости и бегства из региона дальневосточники называют простые, понятные житейские причины: уезжают, не имея перспектив, работы и достойного заработка, достаточных доходов, достойной медицины, особенно, когда речь идет о поддержке беременных и молодых матерей, семей с маленькими детьми.

На Сахалине в этом плане в последнее время есть прогресс.

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В островном регионе за рождение первенца женщины от 19 до 25 лет получают региональную выплату — 150 тыс. рублей. Это — в дополнение к выплате федеральной, которая с 2018 года введена по поручению главы государства. А за рождение второго ребенка региональный бюджет выплачивает 200 тыс. рублей.

Другой пример из действующего пакета соцподдержки — выплата на строительство и приобретение жилья: от 500 тыс. рублей до 2 миллионов при заключении договора с Сахалинским ипотечным агентством получают семьи при рождении второго и последующих детей.

Для повышения рождаемости здоровых детей на Сахалине запущена специальная программа «Мониторинг беременных». Она позволяет своевременно определить риски и принять соответствующие меры. В итоге по показателям 2017 года Сахалинская область вошла в число регионов России с самой низкой младенческой смертностью — 4,7 на 1000 младенцев.

«Информация о любых отклонениях в развитии плода попадает к нам. Все случаи детально разбираются и принимаются решения о дальнейших действиях. Например, в 2017 году, при выявленных патологиях развития сердца у плода, пять рожениц были направлены на родоразрешение в федеральный кардиоцентр. Сразу после рождения малышам были сделаны необходимые операции, что предотвратило угрозу их жизни», — рассказал заведующий отделением УЗИ-диагностики областного перинатального центра Владимир Шальнев.

Жительницы Сахалина могут бесплатно пройти процедуру ЭКО в ведущих медицинских центрах страны. При этом всем им оплачивается проезд к месту лечения. В 2017 году на процедуру ЭКО за пределы области было направлено 265 пациенток. За год в результате ЭКО уже родилось 105 младенцев.

Что характерно, рожают на Сахалине в основном в городах — в 2016 году в городской местности на свет появились 5887 малышей, а в сельской — только 1048. Что неудивительно — женщины не хотят рожать «в избе без удобств», а вот в городских условиях, когда рядом и медицина, и прочая инфраструктура, — охотно. Возможно, ещё повысить рождаемость поможет и новый закон, над которым сегодня работают парламентарии Сахалина — о расселении умирающих посёлков. Попытки расселять полупустые населённые пункты без нормативного документа предпринимались, но получились неудачными — привыкшие к определённому образу жизни селяне не хотели жить «на этажах» без огородов, да и работу в городе не все смогли найти. Парламентарии намерены предусмотреть в новом законе все потребности переселенцев.

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Примечательно, что в советский период в Сахалинской области случались демографические провалы и посерьёзнее нынешних. Например, в 1950 году в регионе проживало всего 450 тыс.человек. Правда, потом численность населения неуклонно росла, вплоть до 1991 года, причём ударными темпами — в островной регион на рыболовецкие предприятия, угольные шахты и стройки ехали со всей страны. В среднем в разные годы в советский период численность сахалинцев и курильчан росла на 3—10 тыс. человек в год.

Можно сказать, что на сегодняшний день Сахалинская область вышла на темпы роста населения советского периода. Остаётся надеяться, что она их удержит.

Как сообщало ИА REGNUM, отток населения стал настоящим бедствием для Дальнего Востока. В 2017 году, по данным Росстата, ДФО потерял 17,4 тыс. человек. Дальневосточники уезжают в западные и южные регионы страны. В числе предпочтений — Москва и Санкт-Петербург, Краснодар, Калининград, Казань, Уфа, Зеленоград, Белгород и другие. По прогнозам Росстата, отток населения из ДФО в 2018 году увеличится почти вдвое и составит порядка 30 тыс. человек. В ТОП—20 антилидеров РФ по оттоку населения войдут три дальневосточных региона — Амурская область, Хабаровский и Приморский края. Каждого сотого жителя, или более 1%, потеряют ЕАО и Колыма. Для сравнения: в 90-е годы прошлого века всё население страны поредело менее чем на 1%.

Росстат прогнозирует, что положительную динамику, в том случае, если заработают правительственные программы, можно будет наблюдать в 2020 году, но — незначительную. А к 2025 году население ДФО, по прогнозу ведомства, увеличится сразу на 9 тыс. человек.

Между тем эксперты советуют осторожно относиться к притоку мигрантов. Так, Росстат сообщает, что в 2018 году население России увеличится почти на треть миллиона за счет притока переселенцев из бывших союзных республик. Руководитель Консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений Сергей Пушкарёв призывает очень пристально наблюдать за такой миграцией.

«Может произойти неравноценная замена: уедут хорошо капитализированные кадры — образованные и перспективные местные, а приедут плохо капитализированные — с плохим знанием русского языка и начальными трудовыми навыками», — сказал эксперт.

Пушкарёв призывает в первую очередь улучшать условия жизни местного, коренного населения.

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