Дмитрия Медведева просят отменить «дорожный иммунитет» для спецсубъектов

Москва, , 19:54 — REGNUM В Госдуме обеспокоены новым регламентом ГИБДД, запрещающим отстранять нетрезвого судью от вождения автомобиля, и направляют запросы главе правительства РФ Дмитрию Медведеву и главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Инспекторам ДПС запретили составлять протоколы на нетрезвых судей и привлекать их к административной ответственности. Соответствующие изменения содержатся в новом приказе МВД. Судьи относятся к так называемым спецсубъектам, как, например, депутаты Госдумы или члены Совета Федерации и еще ряд категорий должностных лиц, в отношении их законом определен порядок процессуальных действий.

Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») обратился с запросом к главе правительства Дмитрию Медведеву — нововведение в отношении судьей и других спецсубъектов «создает очевидную угрозу жизни, здоровью и безопасности пешеходов и автолюбителей».

"Учитывая, уважаемый Дмитрий Анатольевич, Вашу принципиальную позицию по борьбе с пьянством за рулем, прошу рассмотреть данную ситуацию и исправить очевидно опасное явление», — говорится в депутатском запросе Медведеву.

В свою очередь, депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) направил депутатский запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву в связи с вступлением в силу приказа МВД, запрещающего инспекторам ДПС применять обеспечительные меры в отношении судей-участников ДТП.

«Нововведения вызвали широкое обсуждение в обществе и получили негативную оценку со стороны многих экспертов в средствах массовой информации. Причем изменения в Приказ были внесены после ряда резонансных дорожно-транспортных происшествий с участием представителей судейского сообщества», — говорится в запросе.

Парламентарий просит «рассмотреть возможность внесения изменений в Приказ, отменяющих всякий «иммунитет» для применения сотрудниками ДПС необходимых обеспечительных и ограничительных мер к любым лицам — участникам ДТП».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в поддержку новых правил выступил депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия»). «Судья не имеет возможности уйти от ответственности», просто существует особый порядок привлечения к ней, подчеркнул Старшинов.

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