Пьяный судья и так «не уйдет от ответственности»

Москва, , 19:35 — REGNUM В Госдуме возмущены подачей в СМИ нового приказа МВД, где прописываются действия сотрудников ГИБДД при остановке машины, за рулем которой сидит судья в состоянии опьянения, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Инспекторам ДПС запретили составлять протоколы на нетрезвых судей и привлекать их к административной ответственности. Соответствующие изменения содержатся в новом приказе МВД.

Судьи относятся к так называемым спецсубъектам, как, например, депутаты Госдумы или члены Совета Федерации и еще ряд категорий должностных лиц, в отношении их законом определен порядок процессуальных действий, рассказал депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия»).

«После прочтения некоторых статей у непосвященного человека может создаться впечатление, что судьи чуть ли не поголовно ездят пьяными за рулем, устраивают бесчинства и уходят от ответственности. Но это же очевидная глупость», — отметил парламентарий.

«Судья не имеет возможности уйти от ответственности», просто существует особый порядок привлечения к ней, подчеркнул Старшинов.

Он привел параллель с недавними громкими задержаниями в одной из республик, когда в телеэфире был продемонстрирован «золотой пистолет» фигуранта дела.

«Человек мог нанести напыление желтого цвета на наградное оружие, а у зрителя формируется мнение, что его чуть ли не арестовывают за этот самый пистолет. То есть проблема гораздо глубже, но такими поверхностными деталями мы отвлекаем внимание от ее решения», — заключил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прежняя редакция регламента позволяла сотрудникам ГИБДД общаться с судьями как с рядовыми водителями, в частности, инспектор мог составить на нарушителя протокол, отправить его на медицинское освидетельствование или отстранить от управления автомобилем.

Новые поправки это запрещают. В соответствии с новым документом инспектор должен действовать так же, как ранее: в случае нарушения, совершенного прокурором, составить рапорт, описать суть нарушения и направить его руководителю, а тот уже, в свою очередь, передаст документ в Минюст.