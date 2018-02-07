Система профтехобразования Москвы вошла в глубокий кризис

Москва, , 18:11 — REGNUM В Москве назрела серьёзная необходимость реформирования системы колледжей и профтехучилищ, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин 7 февраля. Он также отметил, что в московских школах добиться высоких зарплат, которые озвучивают чиновники из департамента образования города Москвы, невозможно без хронических переработок и повышенной нагрузки на педагогов. При этом развитие самого глобального проекта 2018 года — «Московской электронной школы» — на данном этапе показывает себя как простое растрачивание бюджетных средств, и то дорогое оборудование, которое поставляют в школы, зачастую либо не работает, либо функционирует на заказ для представителей оценочной комиссии или СМИ.

Комментируя высказывание руководителя департамента образования города Москвы Исаака Калины о том, что московская образовательная система не нуждается в отдельной структуре управления профессиональным образованием, Виктор Панин подчеркнул, что с ликвидацией данного института управления у профтехучилищ появились проблемы организационного и методического характера. Кроме того, нередко профтехобразование подменяется школьной программой старших классов, и происходит потеря технической базы.

«Раньше отдел управления профтехобразованием был в составе департамента образования города Москвы. Но как в своё время департамент ликвидировал окружные отделы управления, так продолжает ликвидировать и эту структуру. К чему это приведёт, сказать сложно, с одной стороны, есть экономия, которая достигается при сокращении единиц штата, но она на сегодняшний день выглядит эфемерно. Единицы сокращаются, а зарплаты других руководителей, премии в том числе, растут, и разрыв между зарплатой директора даже техникума и рядовым учителем составляет очень серьёзные, кратные величины. Например, директор техникума может получать 400—600 тыс. рублей, а простой преподаватель 40—60 тысяч. Такие разницы, конечно, приводят к определённому расслоению», — подчеркнул он.

Добавим, на итоговой конференции департамента образования в декабре 2017 года Исаак Калина заявил, что самым запоминающим событием 2017 года в сфере образования Москвы стала победа студентов колледжей на международном соревновании WorldSkills. Он подчеркнул, что московские школьники в течение года показывали блестящие результаты как на всероссийских, так и международных олимпиадах.

По словам Виктора Панина, на сегодняшний день состояние московских колледжей и техникумов профтехобразования оставляет, мягко говоря, желать лучшего, несмотря на бодрые заявления чиновников и показатели олимпиад WorldSkills. Кроме того, в структуре департамента образования нет лиц, которые были бы заинтересованы в развитии направления профтехобразования.

«Я могу сказать, что это штучный товар, и те ребята, которые побеждают, во многом лоббируются департаментом образования города Москвы на уровне жюри и организаторов в том числе с использованием разного рода финансовых механизмов. Говорить о том, что это некая независимая система оценки, пока не приходится. К сожалению, всё происходит непрозрачно, и, по большому счету, у меня есть серьёзные сомнения относительно результатов», — подчеркнул он.

Добавим, начальник центра финансового обеспечения департамента образования города Москвы Олег Яковлев на прошедшей пресс-конференции заявил, что средняя зарплата учителей в Москве за последние семь лет выросла в два раза. Так, в 2010 году она составляла 39,2 тыс. рублей, а в 2017 году уже 85,9 тыс. рублей и превысила среднюю зарплату по столице. Озвученные цифры по заработной плате включают в себя надбавки за дополнительные занятия, победы на олимпиадах, участие в реализации «Московской электронной школы» и других проектов. По мнению Виктора Панина, добиться высокой зарплаты в столице возможно только путём хронических переработок и всевозможных нагрузок.

«Для того чтобы получать такие деньги, учитель должен пахать три смены с утра до ночи. На самом деле это не выход совершенно, и по большому счету это кабальное условие, сравнимое с условиями труда в Древней Греции. Ты не можешь противиться каким-то требованиям, идёт очень жесткое управление со стороны департамента, любой недовольный, любой сомневающийся отправляется на задворки, его увольняют под разными предлогами», — подчеркнул он.

Отметим, из 300 млрд рублей бюджетных средств, запланированных на столичное образование в наступившем году, часть расходов пойдёт на реализацию проекта «Московская электронная школа», которая обещает стать главным образовательным трендом 2018 года. В расходы по проекту заложили средства на закупку нового оборудования, а также включили ежемесячную доплату педагогам в размере 10 тыс. рублей. По мнению Виктора Панина, этот проект в большей степени призван освоить бюджетные средства, и практической пользы от него в краткосрочной перспективе ждать не стоит.

«Я думаю, это «раздувательство» в большей степени, более того, это проект, который призван освоить бюджетные средства. Очень серьёзные и немалые. Если это и даст эффект, то в долгосрочной перспективе при очень серьёзном контроле за эффективностью расходования этих средств со стороны правоохранительных органов. На сегодняшний день все процессы решаются закрыто от общества, можно сказать, что происходит «распил» бюджетных денег, и результаты уже есть. Даже те московские школы, которые поставили так называемое оборудование в рамках этого проекта, оно либо не работает, либо работает напоказ для комиссии и телевидения. В учебном процессе либо не используется, либо крайне неэффективно. Отдача вложений минимальна», — заключил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году объём средств, направленных из городского бюджета в школы столицы, составлял 169,9 млрд рублей. В 2018 году бюджетные отчисления в московские школы составят почти 300 млрд рублей. Структура расходов на образование в 2017 году выглядела следующим образом: фонд оплаты труда — 186,3 млрд рублей, питание, транспорт, связь и прочие материалы — 30 млрд рублей, иные расходы — 12 млрд рублей, коммунальные услуги — 10,5 млрд рублей, текущий ремонт и содержание имущества — 9,3 млрд рублей, приобретение оборудования — 4,2 млрд рублей. Всего было потрачено 252,3 млрд рублей.

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