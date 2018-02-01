Иностранного вербовщика террористов будут судить в Алтайском крае

Барнаул, , 13:54 — REGNUM В Алтайском крае перед судом за вербовку сторонников экстремистской организации предстанет иностранец. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности 1 февраля, расследование уголовного дела в отношении выходца из стран Центральной Азии завершено. Дальнейшую судьбу злоумышленника будет решать Железнодорожный районный суд Барнаула.

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Как установило следствие, встречи с жителями Алтайского края, на которых мужчина внушал собравшимся фундаментальные основы и положения международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он проводил в 2015 году в помещении кафе среднеазиатской кухни в Барнауле. Отмечается, что заведение принадлежало осуждённому в 2017 году по той же статье УК РФ гражданину.

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В своей деятельности иностранец использовал и запрещённую экстремистскую литературу, которая была обнаружена у него при обыске.

В содеянном подозреваемый полностью сознался.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года в суд было направлено уголовное дело в отношении банаульца, которого подозревают в вовлечении жителей Барнаула и Новосибирска в экстремистскую организацию «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Свою пропагандистскую деятельность он вёл в 2015 году в арендованном помещении одного из барнаульских кафе, в котором мужчина организовал молельную комнату.

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