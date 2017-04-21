Алтайские силовики в ходе антитеррористического учения нашли боевую гранату

Рубцовск, Алтайский край, , 06:52 — REGNUM

Алтайские силовики подвели итоги тактико-специального учения по пресечению террористического акта в Алейском районе. Как сообщили сегодня, 21 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю, особенностью данного учения являлось то, что отработка действий сил и средств оперативного штаба в Алтайском крае охватывала большое количество социально значимых объектов всего Алейского района, а также — открытую местность, где велся поиск, задержание и нейтрализацию условных террористов.

Всего в учении было задействовано более 500 человек, 120 единиц техники, в числе которой — авиация и бронетехника.

Из важных результатов учения отмечена успешная отработка муниципальными образованиями Алейска и Алейского района мероприятий в рамках установленного критического («красного») уровня террористической опасности.

Известно, что по ходу учений возникали нештатные ситуации, с которыми ведомства справлялись оперативно и профессионально. Так, к примеру, на одном из участков железнодорожного пути под Алейском была найдена боевая граната РГД-5. В результате район вокруг представлявшего реальную опасность боеприпаса оцепили, после чего гранату обезвредили специалисты взрывотехнической группы.

О сценарии самого учения в УФСБ по Алтайскому краю сообщили, что, согласно легенде, утром 18 апреля на автомобильной дороге на выезде из Алейска сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль для проверки документов. Находившиеся в транспортном средстве неустановленные лица оказали активное сопротивление и взяли в заложники одного из инспекторов. Пытаясь уйти от преследования, они открыли огонь по служебному автомобилю ДПС. В результате один из полицейских экипажа погиб.

Мероприятия по поиску и задержанию злоумышленников осложнялись постоянно возникающими новыми вводными об обнаружении подозрительных лиц и предметов. Любой сигнал оперативно и четко отрабатывался компетентными ведомствами.

В ходе поисковых мероприятий трое «преступников» были обнаружены на трассе Барнаул — Рубцовск в районе Алейска. При попытке их задержания условные злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и под прикрытием «заложника» направились в сторону полигона войсковой части, где укрылись в административном здании.

Из-за оказанного «террористами» сопротивления и существующей угрозы жизни «заложника» было принято решение о штурме строения. В результате проведенной операции все условные преступники нейтрализованы. «Заложника» освободили, ему оказали первую медицинскую и психологическую помощь.

По оценке руководителя оперативного штаба в Алтайском крае, участники тактико-специального учения показали необходимый уровень подготовки и цели учения достигнуты. В ходе нарастания террористической угрозы проверена слаженность действий всех подразделений объединенной группировки оперативного штаба, их реальная техническая обеспеченность и возможность решения первоочередных задач.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тактико-специальное учение по отработке действий в случае возникновения угроз террористического характера началось 18 апреля. Участие в нем принимали подразделения Минобороны РФ, УФСБ России, ПУ ФСБ России, ГУ МЧС России, ГУ МВД России, УФНС ВНГ России, УФСИН России по Алтайскому краю, Алтайского ЛУ МВД России, органы местного самоуправления.

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