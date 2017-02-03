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Барнаульца будут судить за вербовку в запрещенную организацию

Происшествия
В ходе следственных мероприятий он дал исчерпывающие признательные показания
При задержании вербовщика в Барнауле была изъята экстремистская литература При задержании вербовщика в Барнауле была изъята экстремистская литература

Барнаул, 3 февраля 2017, 06:41 — REGNUM  В УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по ч.1.1 ст.282.2 УК РФ (склонение лица в деятельность экстремистской организации), по которому в прошлом году арестовали барнаульца, занимавшегося вовлечением жителей Барнаула и Новосибирска в деятельность международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 3 февраля, в пресс-службе ведомства.

Собрания членов организации с соблюдением мер конспирации проводились в 2015 года в арендованном помещении одного из барнаульских кафе, в котором мужчина организовал молельную комнату. «На еженедельных религиозных собраниях он начал пропагандировать среди приходивших идеологию и ценности международной религиозной экстремистской организации. При внушении основ «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он позиционировал их как единственно верное исламское учение», — отмечают в ФСБ.

Теперь утвержденное прокурором уголовное дело предстоит рассмотреть Железнодорожному районному суду Барнаула.

Как уже сообщало ИА REGNUM, задержание вербовщика произошло в октябре 2016 года по итогам спецоперации, которая проводилась одновременно по четырем адресам в Барнауле. Также при задержании была изъята экстремистская литература. Все это время мужчина находится в одном из следственных изоляторов края. В ходе следственных мероприятий он дал исчерпывающие признательные показания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Барнауле за вербовку задержан член религиозной экстремистской организации

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