Ритуал под «Ритуалом»: что случилось с похоронными услугами Москвы?

Москва, , 20:01 — REGNUM Статистика захоронений, которые производятся коммерческими компаниями, может не отражать реального положения дел на рынке ритуальных услуг, так как большая часть этой сферы находится в тени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент НКО «Верум» по защите прав потребителей в ритуально-похоронной сфере Владимир Горелов 29 января, комментируя заявление мэра Москвы Сергей Собянина о том, что монополизации отрасли в пользу ГБУ «Ритуал» после реформы рынка ритуальных услуг не произошло и более 80% коммерческих компаний продолжают работу.

«ГУП «Ритуал» было переведено в статус государственного бюджетного учреждения, все финансовые потоки максимально стали прозрачными. Количество захоронений, которые производятся коммерческими компаниями, составляет, мне кажется, более 80%. Поэтому никто ничего не монополизировал, мы пытаемся навести элементарный порядок», — заявил Собянин в интервью «Коммерсанту».

По словам Горелова, на долю «чёрных» похоронных агентов приходится от 120 до 160 млрд рублей ежегодно. В данные 80% могут входить как те, кто работает в правовом поле официально, так и фирмы-однодневки, который создавались для быстрого заработка.

Кроме того, по его мнению, в похоронной отрасли имеются сложности со сбором информации. Этим вопросом занимается Росстат, который, по данным Контрольного управления президента РФ, использует устаревший инструментарий, а сам сбор статистической информации производится с большим интервалом, около раза в год, что не даёт достоверной картины состояния отрасли.

«Предприниматели, которые обращаются в НКО «Верум», утверждают, что количество заказов из года в год падает, а начался пик после того, как опять же решением руководства столицы все помещения моргов при больницах, которые раньше занимали городские специализированные службы, были переданы ГБУ «Ритуал». Естественно, близкие и родственники усопшего не ищут похоронное бюро в интернете или по знакомым. Все идут в морги при больницах. Одного это факта достаточно, чтобы утверждать — сегодня ГБУ «Ритуал» занимает на похоронном рынке столицы очень выгодное, преимущественное по сравнению с другими участниками рынка положение, это примерно 300 умерших в день», — подчеркнул Горелов.

Он отметил, что монопольному положению ГБУ «Ритуал» в большой степени способствовали решения правительства Москвы. В частности, речь идёт о №323-ПП о внесении изменений в постановление «О состоянии и мерах по улучшению похо­ронного обслуживания в городе Москве», в котором, по мнению НКО «Верум», московские власти наделяют ГБУ «Ритуал» правом выдавать разрешения на работу другим организациям. Это выражается в том, что кладбища и администрации действующих погостов находятся в введении ГБУ «Ритуал».

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Согласно данному постановлению, московские власти обязывают всех участников рынка (похоронные организации, ИП) передавать данные о себе ГБУ «Ритуал» для того, чтобы произвести какие-либо работы на кладбище.

Например, чтобы получить разрешение на установку памятника, необходимо передать все копии документов на изготовление или приобретение надмогильных сооружений, что позволяет ГБУ «Ритуал» аккумулировать информацию обо всех поставщиках и изготовителях надмогильных сооружений.

«Когда одна компания владеет такой информацией, то она автоматически получает необоснованные конкурентные преимущества», — подчеркнул эксперт.

Следующий момент — для получения разрешения ГБУ «Ритуал» нужно предоставить перечень работников исполнителя работ, непосредственно участвующих в производстве работ по установке надмогильных сооружений, а также приложить приказы об их назначении на должность. По мнению НКО «Верум», это позволяет ГБУ «Ритуал» сформировать базу квалифицированных специалистов и в случае производственной необходимости переманить их к себе. Есть ряд и других бюрократических моментов.

Он также подчеркнул, что предоставление ритуальных услуг можно отнести к сфере потребительского рынка, поэтому перевод данной отрасли в государственное русло не способствовал развитию здоровой конкуренции и адекватному качеству услуг. Проблемы чаще всего возникают из-за слабой законодательной регуляции, отсутствия надлежащего государственного контроля, сращивания интересов коммерческих организаций с муниципальными и государственными структурами и монополизации рынка аффилированными с местной администрацией организациями.

«Это такое сито, сквозь которое не пробиться, так как количество требований большое, а находится сито в руках конкурента — ГБУ «Ритуал», которое вряд ли заинтересовано в выдаче разрешений на проведение работ. Стоит отметить, что подобных требований к ГБУ «Ритуал» нет, и пока другие участники рынка собирают бумажки, ГБУ «Ритуал» продолжает работать. Накануне вступления данного постановления в силу на Перепечинском кладбище у администрации погоста состоялся стихийный митинг ИП, которые поняли, что им теперь предстоит. По их жалобе НКО «Верум» обратилось в московское Управление УФАС, где проанализировали Постановление №323 и нашли, что оно противоречит антимонопольному законодательству и дали два месяца срока на устранение данных пунктов, но в итоге Постановление №323 вступило в силу. Что за высшие силы повлияли на намерения УФАС, не знаем», — отметил президент НКО «Верум».

Напомним, реформа рынка ритуальных услуг проводится в столице примерно с 2010 года. В частности, была проведена оптимизация численности сотрудников, и в 2015 году их число сократилось на 30%. В 2017 году был открыт первый многофункциональный похоронный центр. За это время ГУП «Ритуал» фактически стал государственным монополистом, который оказывает социальные услуги населению и при этом зарабатывает деньги, то есть является коммерческой структурой и осуществляет контроль за другими игроками рынка.

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году произошла массовая драка на Хованском кладбище Москвы, в результате которой погибли трое человек, ещё около 20 — получили ранения. Полиция задержала более 100 участников «разборок». Одной из основных версий произошедшего считался передел сфер влияния в ритуальном бизнесе. Установлено, что действующий на тот момент начальник отделения ритуального обслуживания №3 «Ритуал» вместе с другим фигурантом дела организовали массовые беспорядки для силового вытеснения трудовых мигрантов с территории кладбища.

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