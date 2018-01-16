В РГБ определились с открытием магазина РВИО

Москва, , 10:52 — REGNUM Российская государственная библиотека (РГБ) при взаимодействии с Российским военно-историческим обществом (РВИО) создаст в центре Москвы новое культурное пространство для любителей книг. Об этом 15 января сообщила пресс-служба РГБ со ссылкой на и. о. генерального директора библиотеки Владимира Гнездилова.

«Мы рады, что партнёром в столь давно разрабатывавшемся нашей библиотекой проекте стало Российское военно-историческое общество, ведь ни одна из существующих в Москве книжных сетей не пошла дальше декларации пассивного интереса», — заявил Гнездилов.

Следует отметить, что 15 января в ответ на обращение корреспондента ИА REGNUM в отделе общественных связей РГБ не смогли рассказать подробности о месте и времени открытия совместного с РВИО магазина. В пресс-службе лишь подтвердили факт договорённости об открытии в здании РГБ магазина РВИО и предложили прислать для разъяснения информации официальный запрос.

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Однако уже несколько часов спустя со слов и. о. генерального директора РГБ Владимира Гнездилова стало известно и то, когда появится так называемое новое культурное пространство, и какую площадь оно займёт, и какие средства для этого необходимы. Так, отмечается, что под проект РВИО отдадут территорию площадью 800 кв. м перед Кутафьей башней Кремля и Манежем, на его реализацию РВИО потратит свыше 30 млн рублей. А планируется открыть это новое культурное пространство уже весной 2018 года. Согласно информации пресс-службы РГБ, в нём будут лекторий и место для дискуссий, кинозалы, залы для встреч с журналистами, учёными и деятелями культуры, а также книжный магазин, «где можно будет не только приобрести новинки и заказать редкие библиографические издания, но и выпить кофе в приятной обстановке».

«Мы одинаково оцениваем смысл значительных финансовых вложений, которые предстоит осуществить РВИО: формируется новый, важный для мегаполиса культурный кластер, в котором живое человеческое общение станет катализатором интереса к отечественной литературе, истории и культуре», — подчеркнул он.

Следует отметить, что председателем РВИО является министр культуры России Владимир Мединский, а советником председателя РВИО — его отец Ростислав Мединский.