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В Российской государственной библиотеке начнут продавать книги РВИО?

Общество

Дата открытия магазина пока не известна

Москва, 15 января 2018, 14:00 — REGNUM  В РГБ подтвердили информацию о договоренности по поводу открытия в её стенах магазина Российского военно-исторического общества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 января рассказали в отделе общественных связей РГБ. При этом его сотрудники уточнили, что пока неизвестно, откроется ли этот магазин, и если да, то когда это случится.

«Кроме того, что прежде была такая договорённость (об открытии в РГБ магазина РВИО — прим. ИА REGNUM ), мы пока больше не можем ничего сообщить», — подчеркнули в РГБ.

Однако в департаменте информационной политики РВИО пока воздержались от комментирования этой информации и предложили прислать им официальный запрос.

Напомним, что председателем РВИО является Владимир Мединский, возглавляющий Министерство культуры Российской Федерации, в ведении которого, в свою очередь, и находится вышеназванная библиотека. Советником председателя РВИО, в свою очередь, является отец министра — Ростислав Мединский.

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Культурная политика в России

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