Ростовский суд заткнул рот «ювеналам»

Ростов-на-Дону, , 20:15 — REGNUM Ростовский областной суд сегодня, 11 января, отменил решение Первомайского районного суда Ростова-на-Дону, постановившего вернуть отцу-немцу в Германию четверых детей из России. Как сообщает ИА REGNUM об итогах заседания, которое длилось около четырёх часов, суд заслушал позиции и принял решение отменить решение Первомайского суда и отказать в иске отцу детей.

Мать четверых детей — жительница Сочи Александра Кессер — призналась, что за последние несколько месяцев, пока длилось судебное разбирательство, она практически не спала, переживала за исход. Но теперь она вздохнула с облегчением.

«Я очень счастлива, вы не представляете, какое это облегчение. Супруг не оставит попыток вернуть детей, но самая главная битва уже выиграна. За нашу семью столько людей молилось, и мы с Божьей помощью победили. Отец может видеться с детьми, как это и было прописано ранее. Когда он будет находиться в России, ему разрешено быть с сыновьями и дочерью два часа в день в моём доме и моём присутствии. Мы благодарны всем, кто оказал помощь нашей семье, разделил наши тревоги. Теперь я и моя семья верим в правосудие и справедливость, которые сегодня восторжествовали», — поделилась с корреспондентом ИА REGNUM Александра Кессер.

ИА REGNUM на протяжении всего судебного процесса продолжало следить за судьбой Кессер и её детей. Отчаявшаяся женщина, которую глава интернациональной семьи обвинил в похищении дочери и сыновей, обратилась в редакцию в декабре 2017 года. Она сообщила, что суд в немецком городе Швебиш-Гмюнде принял сторону отца-немца, исходя из статьи 3 Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей (ратифицирована Россией 31 мая 2011 года), и посчитал, что дети должны вернуться в Германию «в привычную для них обстановку». Если бы дочь и сыновья были депортированы, то забрать их Александра Кессер не смогла — по прибытии в Германию её ждёт арест.

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Напомним, что подобный случай произошёл в 2017 году в Калининградской области. Но 21 ноября Санкт-Петербургский городской суд принял сторону матери и отменил решение Дзержинского райсуда, который постановил вернуть немецкому отцу-русофобу ребёнка. Об этой истории стало известно в начале прошлого года, когда гражданка России сбежала из немецкого города Кассель, не выдержав натиска гражданского супруга Рафаэля Якоба.

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