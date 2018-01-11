Польша: Всего 5% украинских мигрантов в Польше — из Донбасса

Варшава, , 14:45 — REGNUM Только 5% граждан Украины из Донбасса мигрировали в Польшу, заявил 10 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает «Европейская правда».

По его словам, в Польшу прибывает большой поток беженцев с Украины, однако только 5% из них — жители Донбасса. Всего в Польше на данный момент находятся около 1,5 млн жителей Украины, отметил Моравецкий. Таким образом, премьер-министр Польши подчеркнул, что страна выполняет свои договоренности с Евросоюзом о принятии беженцев.

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Напомним, в Донбассе гражданская война продолжается с 2014 года. В результате массированных обстрелов территорий Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) украинскими войсками многие жители Донбасса мигрировали в Россию.

Тем не менее ополченцы смогли дать отпор агрессору, после чего в республиках началось строительство государственной жизни. Сегодня в ДНР и ЛНР действуют больницы, школы, университеты, более того, республики привлекают на свою территорию граждан Украины льготами и человеческим отношением.

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