Польша: Нам не нужны мигранты из Африки, у нас есть украинцы

Варшава, , 08:34 — REGNUM Польша не станет принимать беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, так как уже принимает мигрантов с Украины, заявил 2 января в эфире телеканала TVP Info премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Глава правительства Польши отметил, что в отношении мигрантов страна придерживается позиции, которую правящая партия «Закон и Справедливость» сформулировала ещё до выборов 2015 года.

«Мы не будем принимать беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки, потому что это наше суверенное решение», — сказал Моравецкий.

Однако, отметил он, Польша вносит большой вклад в снижение напряжённости на восточных границах Европейского Союза, принимая тысячи мигрантов с Украины.

«На восточных границах ЕС мы вносим большой вклад в снижение напряженности, потому что мы уже приняли по меньшей мере сотни, а может быть, и тысячи беженцев из Украины», — подчеркнул премьер-министр Польши.

Напомним, 31 декабря 2017 года в своем новогоднем обращении к нации президент Украины Петр Порошенко назвал оптимизм главным ресурсом Украины и заверил, что «все будет хорошо».

Тем не менее, он напомнил слова владыки Любомира Гузара, призывавшего «молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас».

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