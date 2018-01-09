Травля детей и нападение со стороны Исландии: главное в Ростовской области

Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM Опасные конфеты

В период новогодних каникул для работников регионального управления Роспотребнадзора наступила горячая пора. Специалисты провели внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих проведение новогодних елок для детей. Инспекция показала, что не все сладкие подарки для юных жителей Ростовской области хранились согласно правилам, а потому потенциально угрожали здоровью детей. Также внимание было уделено срокам реализации шоколада и конфет.

В результате почти 60 организаторов новогодних утренников привлечены к ответственности. Общая сумма штрафов превысила 220 тыс. рублей.

Авария в сочельник

Рождественский сочельник был омрачён для жителей посёлка Заречный в Белой Калитве. Из-за коммунальной аварии жители около 50 многоквартирных домов остались без воды. В зону отключения пали и социальные объекты. 8 января к реке Северский Донец прибыли военные инженеры Южного военного округа, которые оказывают помощь спасателям и коммунальщикам.

Согласно последним сведениям, поступившим из регионального управления МЧС, аварийно-восстановительные работы водовода продолжаются. Сложность заключается в том, что место порыва обнаружено в 6−8 м от берега на глубине около 2 м.

Тем временем социально значимые объекты микрорайона обеспечены питьевой и технической водой. Для подвоза воды задействовано 12 специализированных цистерн. На территории Белокалитвинского городского поселения действует режим ЧС до полной ликвидации коммунальной аварии.

Купюры-фантики

В социальных сетях ростовчане пожаловались на отказ продавцов принимать в качестве оплаты товара новые купюры. Это связано с тем, что новые банкноты не вызывают доверия у кассиров, так как, по их словам, новые банкноты ещё не вошли в обиход, а, значит, могут оказаться подделкой. Мера, к которой прибегают продавцы, незаконна, торговую точку вполне могут оштрафовать за самодеятельность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей ЦБ РФ выпустил в обращение 12 октября 2017 года. На купюре в 200 рублей изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе. На оборотной стороне основное изображение — музей-заповедник Херсонес-Таврический. На лицевой стороне банкноты в 2000 рублей изображен вантовый мост во Владивостоке. На оборотной стороне — космодром «Восточный» в Амурской области. Ну, а сбоку — дальневосточная часть материка с Сахалином.

Стоит отметить, что в Хабаровске первое время продавцы магазинов, опасаясь подделок, также отказывались принимать новые купюры. Также были сложности с загрузкой банкнот в терминалы кредитных организаций.

Новая жизнь

В течение первых суток 2018 года в Ростовской области появился 131 новый житель. Данные предоставили в региональном правительстве.

Что касается рождаемости в регионе, то она неумолимо падает. Так, всего в 2017 году на Дону на свет появилось более 43 тыс. малышей, из них — 262 двойни и три тройни. Для сравнения: в январе — ноябре 2016 года в Ростовской области родилось 45,2 тыс. детей.

Усиление состава

В первые дни 2018 года был утверждён состав тренерского штаба футбольного клуба «Ростов». В конце 2017-го команду возглавил Валерий Карпин. Вместе с ним к матчам игроков будут готовить старший тренер Александр Маслов, защищавщий жёлто-синие цвета в 90-е и нулевые. В 1996 году Маслов был признан лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 гола в ворота соперников. С лета 2017 года он вёл к победам молодежный состав «Ростова».

Также в тренерский штаб войдут тренер вратарей Александр Гутеев, тренер по физподготовке Луис Касайс Мартинез, тренер-аналитик Джонатан Альба Кавельо и физиотерапевт-реабилитолог Рауль Альварез Канле.

Что касается усиления команды, то состав пополнил нападающий сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон. Форвард подписал долгосрочный контракт на 3,5 года с возможностью продления ещё на год. В 2017 году на чемпионате Норвегии он отправил в ворота соперников 16 мячей.

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