С новым лидером в новую жизнь: итоги 2017-го в Дагестане

Махачкала, , 14:02 — REGNUM Главным и достаточно неожиданным событием 2017 года для большинства жителей Дагестана стала смена главы республики. В октябре президент РФ Владимир Путин отправил в отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном в течение четырех лет. Его место занял Владимир Васильев, который до этого занимал пост вице-спикера Государственной думы РФ, был председателем фракции «Единой России» в нижней палате парламента РФ.

Назначение временно исполняющим обязанности главы Дагестана, скорее всего, было неожиданным и для самого Васильева, генерала-полковника милиции, бывшего в прошлом заместителем министра МВД, секретарем Совета безопасности РФ. Ранее ему не приходилось работать на должностях хозяйственника и руководителя региона. Тем не менее Путин посчитал назначение такого «политического тяжеловеса» на должность руководителя Дагестана вполне целесообразным и соответствующим моменту.

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В республике, уставшей от коррупционных клановых дележек, годами копившихся проблем, восприняли назначение с воодушевлением, ожидая скорой «смены декораций». Депутат Госдумы РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Дагестан Умахан Умаханов в своем письменном обращении к Васильеву заявил о многочисленных фактах коррупции в органах власти, правоохранительных и судебных органах, о расхищении бюджетных средств и бездействии властей в решении проблем жителей региона. Он потребовал проведения проверки во всех министерствах и ведомствах.

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Скорых кадровых решений Васильев предпринимать не стал, оставив прежнее правительство работать на своих местах с приставкой врио. Однако по просьбе нового руководителя региона в ноябре в Дагестан прибыла для проверки специальная комиссия МВД России, сформированная главой ведомства Владимиром Колокольцевым. В преддверии нового 2018 года на встрече со старейшинами Владимир Васильев сообщил, что он попросил у президента РФ организовать приезд в регион группы ревизоров из числа независимых специалистов — 38 прокуроров, а также около 40 экспертов и консультантов, пишет «Кавполит».

Скандалы года

В громкий скандал оказался вовлечен в 2017 году член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов. Сенатор был задержан во Франции 20 ноября по подозрению в участии в отмывании денег и сомнительных сделках с недвижимостью. Как установила прокуратура Ниццы, Керимов в течение нескольких лет ввозил нелегально во Францию деньги в больших количествах. Назывались суммы до €750 млн.

При этом, как утверждают французские правоохранители, наличка иногда перевозилась прямо в чемоданах. Эти деньги отмывались через сделки с недвижимостью, считает прокуратура, а сумма, сокрытая от налогов при этом может достигать порядка €400 млн.

Задержанный сенатор был отпущен под залог в €5 млн, однако позже по требованию прокуратуры, ввиду серьезности обвинений сумма залога была увеличена до €40 млн.

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За попавшего под следствие во Франции Керимова вступились его коллеги из Совета Федерации, Госдумы РФ, МИД РФ, а также 13 кавалеров французского национального ордена Почетного легиона, в том числе глава Сбербанка Герман Греф, бизнесмен Михаил Прохоров, режиссеры Павел Лунгин и Андрей Кончаловский, скульптор Зураб Церетели, дирижер Валерий Гергиев и музыкант Юрий Башмет. Прокурор РФ Юрий Чайка поднимал вопрос о передаче расследования российским правоохранителям, однако сенатор по — прежнему находится во Франции.

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Антитеррор

Как и в прошлые годы в Дагестане в 2017 году проводились мероприятия по выявлению ячеек боевиков. Был проведен ряд успешных спецопераций, в результате которых уничтожены главарь так называемой балаханинской бандгруппы Шарипов, причастный к организации подрыва СВУ в Махачкале в 2013 году, в результате чего погибли двое детей, главарь группировки «Губденская» Алигаджи Хамутаев, на счету которого убийство как минимум восьми гражданских лиц и нападение на автоколонну одного из подразделений МВД России, а также главарь диверсионно-террористической группы «Махачкалинская» Ильяс Халилов.

В августе 2017 года в Дагестане были также ликвидированы лидер «хунзахской» группы боевиков Хаджимурад Гаджиев, а в мае главарь «кадарской» группировки Насу Атаев.

Среди боевиков были выявлены даже бывшие депутаты. Так, в декабре во время проведения штурма дома в селе Губден Карабудахкентского района, где засели боевики, были убиты три бандита, в том числе Магомед-Хабиб Касимов, который ранее являлся депутатом собрания Карабудахкентского района. Его удостоверение было найдено на месте боя. По данным правоохранителей, Касимов оказывал пособничество боевикам.

Экономика

В 2017 году реальные доходы жителей Дагестана в 2017 году выросли на 3,2%, рост заработной платы составил 5,1%. Сократилась на 7% безработица, а рост промышленного производства составил 29%. Об этом временно исполняющий обязанности главы региона доложил на встрече с президентом РФ в декабре.

Тем не менее в 2017 году Дагестан занял последнее место в России по размерам средней заработной платы. Так, согласно результатам исследований, в регионе доля работников, заработная плата которых составляет менее 10 тыс. рублей, составляет 35%, а уровень среднемесячной зарплаты — 13,6 тыс. рублей.

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После смены руководителя республике стали направляться значительные материальные ресурсы из федерального центра. О дополнительном финансировании региона депутатов Госдумы РФ попросил их бывший коллега, экс-глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев. Он отметил, что Дагестан сегодня получает самую низкую подушевую поддержку из федерального бюджета, и пообещал с определенной регулярностью лично отчитываться перед депутатами Госдумы о расходовании средств в случае повышения финансирования.

При формировании бюджета на 2018 год Госдума одобрила выделение региону 1,2 млрд рублей, которые пойдут в том числе на погашение долгов субъектов РФ в части выплаты заработной платы бюджетникам. Кроме того, депутаты одобрили для Дагестана сумму дотаций в размере 59,1 млрд рублей на выравнивание бюджета в 2018 году.

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Дагестан также оказался одним из двух субъектов РФ, которым будут выделены дотации для обеспечения сбалансированности бюджетов по указу президента РФ. Республика получит 3,2 млрд рублей. Для сравнения, второму субъекту — Новгородской области — досталось втрое меньше — 1,1 млрд рублей.

Судьба мэра Махачкалы

В 2017 году не сбылась надежда на освобождение у бывшего мэра города Махачкалы Саида Амирова. Экс-градоначальник, отбывающий наказание по обвинению в терроризме в колонии «Черный дельфин», являющийся инвалидом 1 группы, прикованным к коляске, просил об освобождении по состоянию здоровья.

О смягчении его участи просили представитель Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин, который рассчитывал, чтоАмирова включат в список на амнистию к столетию Великой Октябрьской революции. Ходатайство об освобождении подавали и адвокаты осужденного мэра. Однако в декабре 2017 года суд Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области отказал в прошении, и Саид Амиров остался за решеткой.

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Возвращение из ада

В 2017 году начался процесс возвращения на родину российских женщин и детей, оказавшихся по различным обстоятельствам в Сирии и Ираке. Среди них около 40 уроженцев Дагестана. Помощь в возвращении оказал глава Чечни Рамзан Кадыров, по поручению которого вопросами освобождения и возвращения занимался сенатор Зияд Сабсаби. Однако не для всех вернувшихся на родину проблемы завершились с приземлением самолета в аэропорту города Грозного.

Так, сразу по прилете были задержаны пятеро дагестанок. Как выяснилось, они находились в розыске по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии. По словам их родных, женщины выехали в Сирию под влиянием своих мужей и в незаконных вооруженных формированиях не состояли. Однако до выяснения всех обстоятельств уроженки Дагестана были помещены под арест, несмотря на то, что у них имеются малолетние дети. В настоящее время вопросом освобождения арестованных занимаются правозащитники.

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Цифры и факты

В 2017 году промышленное производство в Дагестане по сравнению с 2016 годом выросло на 20,6%, валовый региональный продукт на 6,4%, производство сельхозпродукции на 4%. На 75% увеличился объем произведенной промышленными предприятиями импортозамещающей продукции.

Индекс промышленного производства за 11 месяцев составил 120,6%. Наиболее высокие показатели роста промышленного производства показали ОАО «Концерн КЭМЗ», ОАО «Завод Дагдизель», ОАО «Завод Гаджиева», ОАО ДНИИ «Волна», ОАО «Электросигнал», ПО «Азимут».

За год было введено в эксплуатацию 13 школ и четыре детских сада, тем не менее в настоящее время в Дагестане обеспечены местами в детских садах лишь 85% детей.

В 2017 году поток туристов в Дагестан вырос более чем на 18%. В республике побывали около 608 тыс. человек. Наиболее популярным у гостей региона является пляжный туризм. Есть немало желающих также совершить этнокультурные путешествия и экстремальные восхождения в высокогорных районах.