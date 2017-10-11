Комитет Госдумы по бюджету рассмотрит все варианты поддержки Дагестана

Москва, , 17:52 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам обсудит варианты поддержки Дагестана. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом сообщил глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).

Парламентарий уверен, что разработанные совместно с врио главы региона Владимиром Васильевым конкретные предложения будут поддержаны Минфином, профильными министерствами и правительством РФ.

«Мы прекрасно понимаем, что региону необходима конкретная помощь. Естественно, в комитете по бюджету — сейчас у нас идет работа над бюджетом и мы рассматриваем все эти вопросы, Дагестан будет в центре внимания, и мы рассмотрим все возможные варианты поддержки Республики», — заверил Макаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выступая на заседании Госдумы, врио главы Дагестана Владимир Васильев обратился к Госдуме с просьбой увеличить поддержку региона из федерального бюджета и выразил готовность регулярно отчитываться о расходовании средств.

Со своей стороны, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов использовать имеющиеся у них возможности, чтобы помочь врио главы Дагестана Владимиру Васильеву на его новом посту.

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