Вернулись и арестованы: задержаны три дагестанки, вывезенные из Сирии

Махачкала, , 14:51 — REGNUM Три жительницы Дагестана, которые находились в составе группы женщин и детей, вернувшихся из Сирии, задержаны по прилете в Грозный. Эту информацию подтвердила правозащитница из Чечни Хеда Саратова. По ее словам, все задержанные находились в розыске по уголовным делам, возбужденным по факту их отъезда в зону военных действий в Сирии.

Одна из них была этапирована в Москву, так как ее объявили в розыск столичные правоохранители. Всего вчера, 13 ноября, из Сирии вернулись 12 женщин. Перед вылетом в Грозный они подтвердили письменно, что возвращаются на родину добровольно и готовы при необходимости предстать перед законом. Виновность тех, кто был фигурантом уголовных дел, определит суд, отметил представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока, сенатор Зияд Сабсаби.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту самолета, приземлившегося вчера, 13 ноября, в аэропорту чеченской столицы находился 41 человек, в том числе 12 женщин и 26 детей. Это была самая большая по численности группа. В ней, кроме выходцев из регионов России, находились пятеро граждан Узбекистана и Казахстана.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что из предыдущей группы возвратившихся в Россию женщин также были арестованы две представительницы Дагестана. По словам источника в правоохранительных органах, они находились в розыске по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Предполагалось, что если по возвращении домой женщины подпишут явку с повинной, то уголовное преследование в отношении них будет прекращено.

Однако 24 октября Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении задержанных женщин меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. При этом не было даже учтено то, что у обеих арестованных были грудные дети.

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