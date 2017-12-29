Эксперт: сам факт выдвижения Собчак на выборы оскорбляет жителей Крыма

Новосибирск, , 14:54 — REGNUM Сам факт выдвижения Ксении Собчак в качестве кандидата на выборы президента России оскорбляет как жителей Крыма, так и тысячи добровольцев, помогавших Крыму вернуться на родину, считает председателя правления межрегионального фонда «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Отметим, что ранее Антонов обнародовал на своей странице в Facebook официальный ответ столичной прокуратуры на своё обращение, в котором указывается, что правоохранительные органы Москвы пока не знают, содержатся или нет нарушения действующего законодательства в высказываниях телеведущей Ксении Собчак о территориальной принадлежности Крыма России. На пресс-конференции Собчак заявила, что «с точки зрения международного права Крым — украинский».

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«В 2014 году я собрал группу наблюдателей-волонтёров из разных регионов России, и мы за свой счет поехали в Крым работать на референдуме. Тот, кто не был в Крыму в тот период, тот вряд ли поймёт, что там тогда происходило. Можно ли выразить словами чувства, когда ты идёшь по ещё украинскому Севастополю, а почти изо всех окон вдоль проспекта вывешены российские флаги. Когда приезжаешь в деревню в Бахчисарайском районе, жители которой, несмотря на угрозы расправы со стороны украинских властей и националистов, сами организовали избирательный участок и держат круглосуточную оборону. Люди рисковали жизнью только ради того, чтобы на следующее утро проснуться в России. Наверное, я тогда впервые почувствовал настоящую гордость за свою страну. То, что думает по этому поводу Ксения Собчак, не имело бы значения, если бы она не выдвигалась на столь значимую должность. Считаю, что сам факт её выдвижения оскорбляет как жителей Крыма, так и тысячи добровольцев, искренне и по зову сердца помогавших Крыму вернуться на Родину», — отметил ИА REGNUM Ростислав Антонов, комментируя своё решение направить в прокуратуру обращение с просьбой дать оценку высказываниям Ксении Собчак.

Что качается ответа московской прокуратуры, то общественный активист считает, что рассмотрение его обращения затягивается намеренно.

«Собчак играет важную роль, консолидируя вокруг себя голоса проукраинских активистов. Даёт им трибуну и представительство. Те, кто это придумал, считают это правильным решением, я подобный подход не разделяю. Поскольку с точки зрения действующего законодательства нет разницы между Крымом и, например, Карелией. Если мы начинаем обсуждать статус Крыма, то почему бы после этого не обсудить статус Карелии или Калининграда?» — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правления фонда «Гражданский патруль» Ростислав Антонов направил в прокуратуру обращение, в котором попросил проверить на наличие признаков экстремизма слова Ксении Собчак о территориальной принадлежности Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Как следует из ответа ведомства, правоохранительные органы Москвы пока не знают, есть или нет нарушения действующего законодательства в высказываниях телеведущей, которая намерена баллотироваться на пост президента РФ. Она сделала несколько провокационных заявлений, в частности, предложив провести повторный референдум о самоопределении на полуострове.

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Как сказано в ответе, видеозапись направлена для проведения комплексного психолого-лингвистического исследования в ГБУ «Московский исследовательский центр». Исследование должно закончиться в первом квартале 2018 года.

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