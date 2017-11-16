«Дьявольские» детали Культурного форума

Санкт-Петербург, , 23:51 — REGNUM Корреспондент ИА REGNUM 16 ноября побывал на первом дне работы VI Санкт-Петербургского международного культурного форума и обратил внимание на некоторые детали, в которых, как известно, кроется не всегда то, что мы хотели бы встретить.

Первым делом гостей Культурного форума встречала совершенно раздолбанная — иначе не скажешь — Малая Морская улица, через которую нужно продраться к арке Главного штаба. Вероятно, идея городских дорожников заключалась в том, чтобы завершить работы по переукладке дорожного покрытия до начала форума, но если так — она, очевидно, провалилась.

Следующим сюрпризом программы были одарены избранные — на входе при проверке бейджей далеко не у всех участников они срабатывали. И происходило это всего за 20 минут до открытия, вызывая нервотрепку.

«Доступ запрещен», — грозно сообщали им с экрана, так что даже было не добраться до рамок металлодетекторов. Ничего не понимающие девушки-волонтерки направляли удивленных участников в уголок техподдержки, где их не менее недоумевающие коллеги пытались изо всех сил решить проблему.

Но им было сложно это сделать: работал лишь один компьютер на всех, а интернет-подключения то ли не было совсем, то ли его скорость не оправдывала ожиданий. Сотрудники кому-то звонили, объясняли ситуацию, у стойки скапливалась толпа, которая уже почти начинала бунтовать.

«Вы срываете мне встречу, скажите, чтобы меня пропустили!» — настаивала пожилая участница форума. Техническая загвоздка заключалась в том, что информационная база никак не успевала обновиться, и отсутствие нормального интернета не помогало решить проблему.

Волонтерам — стоит признать, не теряющим самообладания — приходилось вручную сверять данные каждого гостя, а под конец, видимо, отчаявшись, они стали просто направлять людей внутрь с благословением: «Охрана должна пропустить».

На этом сложности информационного сопровождения не кончались: в монументальном здании Главного штаба интернет по сотовой связи всегда очень плох, а Эрмитаж предлагает лишь 15 минут бесплатного подключения. Разумеется, на таких масштабных событиях связь налаживают отдельно, однако сеть Wi-Fi, в итоге, без проблем работала лишь в небольшом пресс-центре на первом этаже, причем подключить к ней более одного девайса становилось затруднительным. Уже в атриуме, где проходили ключевые события форума, интернет просто отключился с утра пораньше.

Представители СМИ столкнулись со сложностями, которые, к счастью, обошли других участников форума — в пресс-центре на этот раз столов было меньше, чем обычно. «Даже зарядить ноутбук невозможно, ни розеток, ни столов, ни мест за ними», — сетовали журналисты разных изданий.

Не говоря уже о том, что организаторы всех событий в Главном штабе, видимо, рассчитывают на суровую закалку представителей отечественных и зарубежных СМИ, поэтому сам пресс-центр в который раз размещается сразу напротив главного входа, так что его постоянно обдувает бодрящим ноябрьским сквозняком.

Если кто-то из гостей Культурного форума решил-было согреться или взбодриться другим способом — горячим кофе — то направлялся в специально отведенный для этого зал. Но и тут ждали накладки — молоко к кофе закончилось еще до полудня. Из еды приглашенных соблазняли сладкой выпечкой, и когда к обеду на полчаса вынесли бутерброды, хватило их минут на пять — всё было сметено подчистую.

Благодаря этому «бутербродному апокалипсису» организаторы вспомнили, что на форум зарегистрировались более 30 тысяч. участников, и на следующий кофе-брейк сэндвичей вынесли уже побольше…

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VI Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября 2017 года. В этом году в Культурном форуме участвуют 79 стран, зарегистрировались 34 тыс. участников. Главной площадкой Форума стал Главный штаб Государственного Эрмитажа, Деловая площадка разместилась в Российском этнографическом музее. Почти все культурные учреждения Петербурга задействованы под мероприятия Форума.

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