На VI Международном культурном форуме в Петербурге подпишут 60 соглашений

Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM В Петербурге 16 ноября открылся VI Международный культурный форум, передает корреспондент ИА REGNUM из здания Главного штаба, ставшего основной площадкой форума. Как сообщила в ходе церемонии открытия вице-премьер РФ Ольга Голодец, в этом году в событии участвуют 79 стран, включая Японию и Казахстан, которые обладают специальным статусом «страны-гостя».

Всего на форуме зарегистрировались 34 тыс. участников. «Форум стал действительно грандиозным для каждого из нас, долгожданным событием. На площадках идут не просто обсуждения и устанавливаются контакты, но и рождаются многочисленные проекты, которые становятся прорывными для мировой культуры», — сказала Голодец.

По ее мнению, Международный культурный форум укрепляет российское культурное пространство, привлекает людей к культуре. По словам вице-премьера, за прошлый год музеи России посетили 123,8 млн человек.

«Да, некоторые ходят несколько раз, но эта цифра настолько грандиозна, настолько впечатляюща, она говорит о том, что сегодня культура в России и, надеюсь, в мире — это то, что действительно востребовано всем обществом», — подчеркнула вице-премьер.

Министр культуры РФ Владимир Мединский поблагодарил Петербург за помощь в организации форума, а также отметил тех, кто стоял у истоков этой идеи. «Форум за шесть лет превратился из небольшой конференции длительностью в два часа в Михайловском театре в многодневное событие», — сказал министр. По его словам, в рамках форума состоится около 200 мероприятий, включая концерты, выставки, спектакли и встречи, будет подписано 60 международных соглашений.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поприветствовал участников от имени горожан и понадеялся, что гостей будет время, чтобы поближе познакомиться с северной столицей.

«Всё больше людей приезжают на берега Невы, чтобы посмотреть, обсудить, куда движется мировая культура, что необходимо хранить и беречь. Наш город, наверное, в этом плане является уникальной и эффективной площадкой — одной из культурных столиц мира», — сказал губернатор.

VI Санкт-Петербургский международный культурный форум будет проходить с 16 по 18 ноября 2017 года. Главной площадкой Форума стал Главный штаб Государственного Эрмитажа, Деловая площадка разместится в Российском этнографическом музее. Почти все культурные учреждения Петербурга будут задействованы под мероприятия Форума.

Среди участников Форума — художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, писатель, Нобелевский лауреат Ван Мэн, кинорежиссёр Йос Стеллинг, экс-директор британского музея Виктории и Альберта Мартин Рот, режиссёр Эмир Кустурица, актёр и режиссёр Рэйф Файнс, музыкант и композитор Максим Дунаевский, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, солист балета Андрис Лиепа, пианист Денис Мацуев, мим Вячеслав Полунин, президент СПбГУ Людмила Вербицкая, режиссер Фёдор Бондарчук и многие другие представители сферы культуры, образования и искусства.

Фестивальная программа форума включает многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей Петербурга. Деловая площадка создаёт условия для реализации проектов и подписания соглашений в области культуры.

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В ходе Форума будут вручены премии: «Меценат года» за наиболее весомый вклад в поддержку культурных проектов, Премия имени Анатолия Луначарского — награда, присуждающаяся работникам культуры нетворческих специальностей, а также премия для балетных педагогов, педагогов в области музыкального и изобразительного искусства «Времён связующая нить».

В дни проведения Форума действует развлекательная и образовательная программа для жителей и гостей Санкт-Петербурга, а также фестивальная программа «Под эгидой Форума», в которую включено около двухсот знаковых для Петербурга культурных и образовательных мероприятий. Статус страны-гостя на VI Форуме получила Япония.

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