Назови мост: Имя мосту в Крым выберут граждане России

Керчь, Крым, , 12:07 — REGNUM Жители России смогут сами выбрать название моста, который соединит материковую часть страны с полуостровом Крым, сообщение о старте голосования размещено 16 ноября на сайте Министерства транспорта РФ.

Онлайн-голосование на сайте http://назовимост.рф/ стартовало 16 ноября.

Тем, кто хочет принять участие в выборе названия, предлагается авторизоваться через соцсети и выбрать вариант из предложенных: «Крымский мост», «Керченский мост», «Мост воссоединения», «Мост дружбы», «Тузлинский мост», или оставить свой вариант.

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Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции в 2016 году, отвечая на вопрос о названии строящегося моста, предложил узнать мнение людей на этот счет и провести голосование.

«Название моста — как люди назовут, пусть так и будет. Можно даже провести опрос», — сказал президент.