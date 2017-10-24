Беспилотники США интересуются Крымским мостом

Симферополь, , 10:29 — REGNUM Беспилотники и самолеты-разведчики США, регулярно подлетая к границам России, по словам командующего 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова, наблюдают за войсками Южного военного округа и за строящимся мостом в Крым, сообщает 24 октября ТАСС.

Полеты осуществляют, по словам Севостьянова, американские стратегические беспилотники Global Hawk, пилотируемые самолеты-разведчики RS-135 и P-8А Poseidon.

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«Очевидно, что основной задачей является оперативное выявление изменений в группировке войск и сил Южного военного округа. Не исключаю, что иностранные разведки интересуют и темпы строительства Крымского моста», — рассказал журналистам командующий армией.

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В 2017 году, по словам Виктора Севостьянова, истребители вверенной ему армии более 100 раз вылетали на сопровождение американских воздушных целей. Более 70 раз этими целями оказывались беспилотные летательные аппараты.

Напомним, Global Hawk — стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США. Устройство может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 000 метров.

Крылья аппарата и V-образный хвост полностью изготовлены из композиционного материала на основе углеволокна, корпус — алюминиевый сплав. Широко применяется США в локальных конфликтах по всему миру — в ходе боевых операций в Афганистане, Ираке и Ливии.