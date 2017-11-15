Верховный суд Греции примет решение об экстрадиции Винника в США в декабре

Афины , , 12:26 — REGNUM Слушания об экстрадиции в США гражданина России Александра Винника отложены до 6 декабря, сообщает 15 ноября RT со ссылкой на соответствующее решение Верховного суда Греции.

Отмечается, что решение было принято по ходатайству адвокатов Винника, которые попросили вызвать в суд двух свидетелей по делу.

Напомним, 38-летний Винник был задержан 25 июля 2017 года в Греции по запросу США. За океаном гражданина России подозревают в отмывании $4 млрд через криптовалютные биржи и легализацию данных средств.

Читайте также: Верховный суд Греции рассмотрит вопрос об экстрадиции Винника в США

Отметим, что Генпрокуратура РФ также сделал запрос в суд Греции для выдачи Винника в Россию. В сентябре адвокат Винника сообщил, что тот готов «добровольно хочет быть экстрадирован в Россию».

Читайте также: Адвокат сообщил о согласии Винника на экстрадицию в Россию

Днем ранее стало известно, что владелец платежных систем OKPAY и MoneyPolo Сергей Майзус подал в суд иск против Винника на сумму более €1,4 млрд и потребовал возмещения ущерба, нанесённого его деловой репутации.

Читайте ранее в этом сюжете: Против задержанного в Греции Винника подан иск на сумму €1,4 млрд