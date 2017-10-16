Верховный суд Греции рассмотрит вопрос об экстрадиции Винника в США

Афины , , 22:36 — REGNUM Верховный суд Греции 15 ноября примет решение по выдаче США российского гражданина Александра Винника, подозреваемого в отмывании нелегальных доходов с использованием биткоинов. Об этом 16 октября сообщает телеканал RT со ссылкой на его адвоката Тимофея Мусатова.

На минувшей неделе суд в Салониках поддержал запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Александра Винника на родину, где в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Параллельно с этим ведётся судебная процедура по запросу США. Дело российского гражданина было передано в Верховный суд Греции — Ареопаг. При этом окончательное решение о том, властям какой страны будет выдан Винник, независимо от решения суда, должен будет принять министр юстиции Греции.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Винник был задержан 25 июля 2017 года на курорте Халкидики в Греции по запросу властей США. В его гостиничном номере были обнаружены и изъяты компьютеры, мобильные телефоны и кредитные карты.

Российского гражданина подозревают в отмывании до $4 млрд по всему миру, в том числе в США, с помощью созданной им криптовалютной биржи. Сам Винник вины не признаёт.