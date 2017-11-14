Чиновника в Чувашии уволили за утрату доверия из-за свадеб

Чебоксары, , 14:03 — REGNUM В Чувашии ещё одного муниципального служащего уволили в связи с утратой доверия. Должности лишилась чиновница в новочебоксарском отделе ЗАГСа, сын которой работал в коммерческой фирме по проведению свадебных церемоний в отделе, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики.

В ведомстве отмечают, что начальником отдела ЗАГС администрации Новочебоксарска не соблюдались предусмотренные законом ограничения и запреты.

«Проверка показала, что сын чиновницы работает музыкантом в коммерческой организации, оказывающей услуги по проведению свадебных церемоний в отделе ЗАГС. Получаемый им доход зависит от количества оказанных данной организацией услуг. Несмотря на сложившуюся ситуацию, в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции чиновница не уведомила работодателя о возможности возникновения конфликта интересов», — поясняют в надзорном ведомстве.

В адрес главы администрации города прокурором внесено представление, «по результатам рассмотрения которого чиновница уволена с муниципальной службы в связи с утратой доверия». В ведомстве отмечают, что муниципальный контракт с коммерческой организацией, оказывающей услуги по сопровождению свадебной церемонии в отделе ЗАГС, расторгнут.

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Напомним, что первое для Чувашии официальное представление с требованием уволить чиновника за утрату доверия было вынесено в 2015 году. Как сообщало ИА REGNUM, тогда было установлено, что главный специалист-эксперт отдела ЖКХ и благоустройства администрации Калининского района Чебоксар является учредителем общества с ограниченной ответственностью. В справке о доходах и об имуществе, представленной в администрацию, участие чиновника в коммерческой организации не отражено.

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В 2016 году за утрату доверия лишился должности следователь управления МВД по городу Чебоксары. Следствием и Калининским районным судом установлено, что с ноября 2015 по февраль 2016 года в различных местах на территории Чебоксар злоумышленник со своим сообщником обманным путем получили от фигуранта по уголовному делу в общей сложности 180 тыс. рублей. За эти деньги следователь обещал изъять из уголовного дела ряд документов и даже в своем служебном кабинете порвал в присутствии подследственного один из материалов, введя его в заблуждение относительно его важности. После возбуждения уголовного дела следователь был отстранен от должности, а в последующем уволен в связи с утратой доверия.

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Ранее в Чувашии были факты увольнения должностных лиц бюджетных организаций. В 2013 году в связи с утратой доверия был уволен директор начальной школы — детского сада Красночетайского района. Прокурорской проверкой установлено, что в течение 2012 года он «трижды за денежное вознаграждение сдавала в аренду помещение школьной столовой для проведения свадеб». «Полученные денежные средства в кассу и на расчетный счет школы-детского сада не вносились, а были использованы по своему усмотрению на личные нужды», — говорилось в сообщении прокуратуры. По данным ведомства, в последующем, «чтобы скрыть данные факты, с гражданами, которым сдавалось в аренду помещение детского сада, были заключены договоры о денежном пожертвовании на нужды школы, тогда как фактически деньги передавались в качестве арендной платы».

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