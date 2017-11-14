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Начало зимы в Москве будет теплым

Общество

Похолодание произойдет в конце ноября, но декабрь будет теплым

Москва, 14 ноября 2017, 14:08 — REGNUM  Синоптики прогнозируют в Москве относительно теплую погоду в декабре, и говорить о приходе настоящей зимы рано, сказала 13 ноября главный специалист московского МтеобюроТатьяна Позднякова, сообщает РИА «Новости».

Прогнозируется, что в последней декаде ноября в столице произойдет похолодание и температура опустится ниже нуля.

Позднякова отметила, что в конце ноября ожидается снег, но сложно сказать установится ли снежный покров, так как декабрь обещает быть относительно теплым.

«Поэтому говорить о морозах и о настоящей зиме пока что еще рано», сказала Позднякова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Москве ожидаются заморозки с понижением температуры ночью до ­­ — 17 градусов Цельсия. Днем температура воздуха будет подниматься до 2 градусов ниже нуля.

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