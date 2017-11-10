Гидрометцентр обещает Москве сильные морозы к 22 ноября

Москва, , 18:08 — REGNUM В Москве к 22 ноября ожидаются морозы до — 17 градусов Цельсия, сообщил 10 ноября журналистам представитель Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков, в последней трети ноября начнется резкое снижение температуры, которая к ночи 22−23 ноября достигнет отметки — 17 градусов Цельсия.

Дневная температура в это время будет держаться в районе от двух до семи градусов ниже нуля.

Приход зимы в российскую столицу ожидается 16−17 ноября, когда выпадет небольшой снег, а ночная температура составит три-пять градусов Цельсия ниже нуля.

Сотрудники Гидрометцентра отмечают, что в 2017 году в Москве начало зимы аномально теплое и сохраняется вероятность оттепелей и туманов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС экстренно предупреждает об ухудшении погодных условий в Москве