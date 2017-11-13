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Подмосковье план по вакцинации от гриппа выполнило на 100%

Общество

В 2017 году прививку сделали более 3 млн человек

Москва, 13 ноября 2017, 15:43 — REGNUM  В Московской области завершена вакцинация населения от гриппа и ОРВИ. План по вакцинации выполнен на 100%, сообщили в министерстве здравоохранения.

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова, вакцинация провелдена как взрослого, так и детского населения.

Прививочная кампания позволяет предупредить заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Вакцинацией было охвачено 42,1% населения Подмосковья. В 2017 году прививку сделали более 3 млн человек, в том числе 871 тыс. детей.

В 2016 году прививку против гриппа сделали 2,6 млн жителей Подмосковья.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, в России по данным на 10 ноября прививку от гриппа сделали более 62,7 млн человек. Это составляет 43,4% от общей численности населения страны.

Напомним, окончательные итоги прививочной кампании-2017 против гриппа будут подведены после 1 декабря.

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Грипп, ОРЗ

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