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Прививки от гриппа сделали более 43% жителей России

Общество

В некоторых субъектах РФ привиты от гриппа более 47% населения

Прививки от гриппа сделали более 43% жителей России
Иллюстрация: Ruzaregion.ru
Вакцина

Москва, 13 ноября 2017, 07:30 — REGNUM  В России по данным на 10 ноября прививку от гриппа сделали более 62,7 млн человек. Это составляет 43,4% от общей численности населения страны, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что в некоторых регионах России привиты от гриппа более 47% населения.

В пятерку лидеров по охвату вакцинацией населения от ОРВИ и гриппа вошли Тува, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Пензенская область.

Неохотно прививаются от гриппа жители Крыма (4щ%), Карелии (39,8%), Дагестана (39%,) Псковской области (39%) и Чечни (34%).

Роспотребнадзор продолжает мониторинг за ходом иммунизации против гриппа.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 31 октября завершили свою работу мобильные пункты по вакцинации граждан от гриппа. Почти за два месяца у станций метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) от гриппа привились 157 тысяч человек.

Напомним, окончательные итоги прививочной кампании-2017 против гриппа будут подведены после 1 декабря.

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Грипп, ОРЗ

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