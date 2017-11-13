В Сочи канализационная река вышла из берегов

Сочи, Краснодарский край, , 14:23 — REGNUM Жители города-курорта Сочи снова жалуются на стоки канализации, которые отравляют им жизнь и воздух. Так, зловонная река текла у одного из домов по улице Пластунской в микрорайоне Макаренко 12 ноября. Видео с бурным ручьём грязной воды выложено в Сеть.

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«У входа в парк с улицы Пластунской прорвало канализацию, запах стоит. Аварийной службы нет, никуда не дозвониться», — написала в комментариях автор видео Т.

Речь идёт о парке в честь 80-летия Краснодарского края.

Как пояснили в пресс-службе МУП «Водоканал», причиной ЧП стал засорившийся коллектор. Заявку на ликвидацию течи в диспетчерской службе «Водоканала» получили во второй половине дня 12 ноября. Как выяснилось, для ликвидации аварии требуются спецтехника и подготовительные работы. Аварийные работы сотрудники предприятия завершили только к утру следующего дня.

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По сообщениям горожан, постоянно течёт и «по всей Вишневой и Макаренко», причём уже месяца два и постоянно.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце лета на канализационный казус пожаловались и жители Курортного проспекта Сочи. Грязная вода с запахом нечистот залила одну из полос проезжей части, а также тротуар. Текла зловонная река всю ночь, причем стекала в ливнёвку, а затем, скорее всего, благополучно попадала в море. Следы привели к источнику загрязнения — стройке одного из крупных жилых комплексов в центре города.

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А весной 2017 года, в преддверии нового туристического сезона, зловонный запах начала источать река Псахе. Ситуация дошла до главы Краснодарского края. Вениамин Кондратьев поручил разобраться в происходящем и наказать виновных. Как выяснилось, сброс сточных канализационных вод в реку Псахе, протекающей по району Мамайка в Сочи, произошел из-за прорыва стены выгребной ямы. расположилась в селе Барановка Хостинского района в домовладении по улице Армянская. Сюда «чёрные» ассенизаторы свозили отходы с дач, частных владений и сливали в этот котлован.

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