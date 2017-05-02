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Кто ответит за оторванную трубу канализации в Сочи?

Общество

Местные власти предполагают вину завода-изготовителя

Ремонтные работы на водоводе
Иллюстрация: Sochivodokanal.ru
Ремонтные работы на водоводе

Сочи, Краснодарский край, 2 мая 2017, 13:59 — REGNUM  В Сочи ремонтные работы на глубоководном выпуске Адлерских очистных сооружений планируют завершить к июню. Новую трубу изготовит турецкая компания, так как в России подобное оборудование не производят. Об этом на совещании по вопросам устранения последствий аварии на коллекторе сообщил вице-губернатор Андрей Алексеенко. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края, подготовительные работы к замене части выпуска начнутся 10 мая, а уже к 20 мая новая труба будет в Сочи.

Все работы финансируются из городского бюджета. В общей сложности предполагается потратить порядка 75 млн рублей. Планируются, что эти средства будут взысканы с виновника происшествия, которого определит следствие.

А пока дознаватели ведут расследование, местные власти и представители «Сочиводоканала» выдвигают свои предположения о возможных виновниках произошедшего.

«Мы склоняемся к тому, что это гарантийный случай, что это дефект завода-производителя, — заявил Андрей Алексеенко. — И как только у нас будет заключение, подтверждающее наше предположение, мы подадим претензию к заводу-изготовителю о возмещении ущерба, который был нанесен».

Своей вины не видит и «Сочиводоканал», который занимается эксплуатацией Адлерских очистных сооружений. По словам директора компании Сергея Винарского, отрыв трубы связан с халатностью сварщиков Норвегии. Части трубы были скреплены фланцевыми соединениями, которые были приварены на заводе в Норвегии.

«В результате заводского дефекта один из стыков оказался почти полностью не проварен, это и привело к аварии», — пояснил Винарский.

В настоящее время вся работа находится на контроле у администрации Краснодарского края. По словам вице-губернатора, на сегодняшний день никакой экологической угрозы не существует. Качество стоков контролируется усиленно и постоянно. Все показатели в норме.

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Напомним, часть глубоководного выпуска — 200-метровая полиэтиленовая труба — оторвалась и всплыла в декабре 2016 года в устье реки Мзымты в Сочи. Как определили сотрудники сочинского водоканала, это часть олимпийской инфраструктуры, ее ввели в эксплуатацию перед Олимпийскими Играми 2014 года. При этом, основной коллектор, выполненный из бетона протяженностью более двух километров, остался неповрежденным и продолжает функционировать в штатном режиме.

По предварительным данным, причиной стала некачественная сварка в месте крепления шва. В настоящее время в этом разбирается специальная комиссия. Также аварию спровоцировал сильный шторм.

Оторванный кусок трубы до сих пор «красуется» на сочинском пляже. Уберут его только после того, как правоохранители проведут необходимую проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, еще один кусок трубы длинной почти в 30 метров был замечен очевидцами в Черном море в апреле 2017 года. Видео дрейфующей трубы сочинцы выложили в Сеть.

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